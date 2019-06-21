擊落美國無人偵察機 伊朗公布影片

2019-06-21 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗軍方公布「擊落美無人偵察機」最新影片，影片中，伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）航太部隊以國造防空飛彈系統Khordad 3，發射1枚對空飛彈，擊落入侵的美國無人偵察機，造成美國與伊朗關係緊張。

據伊朗國營新聞電視台（Press TV）報導指出，這枚飛彈在「伊朗領空內」的荷姆茲海峽附近擊中目標，幾小時後，美國軍方官員證實，美國海軍MQ-4C Triton無人機在波斯灣霍爾木茲甘的「國際空域」被擊落。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）而後宣布，已確認無人機殘骸墜入伊朗領海的地點。

據《Press TV》報導指出，防空飛彈系統Khordad 3在5年前首度公開，這項系統可以同時鎖定4個目標，發射8枚射程50至75公里的飛彈，並攔截25至30公里高的空中目標。

儘管伊朗面臨制裁和西方經濟壓力，在軍事設備與硬體生產上卻已展現自給自足的能力。伊朗對其軍力表示，該系統目的是用於防禦，並不會對其他國家構成威脅。

這項「擊落美無人偵察機」事件，使美國與伊朗關係緊張，據美國媒體報導，美國總統川普批准對伊朗採取軍事攻擊，以報復價值1.3億美元的無人偵察機被擊落，但隨後又撤銷這項決定。

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