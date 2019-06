2019-06-23 23:30

〔即時新聞/綜合報導〕針對美國和伊朗緊張情勢,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)今(23)日出席國際會議時受訪表示,避免提升美伊緊張狀態至關重要,「世界無法承受波斯灣的大型衝突」。

據《路透》報導,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)今(23)出席里斯本國際青年事務會議(Conference of Ministers Responsible for Youth in Lisbon)。

針對美國和伊朗情勢,古特瑞斯受訪表示:「這個世界無法承受波斯灣的大型衝突,每一個人都必須擁有鋼鐵般的意志(nerves of steel)和膽量,沉著應對。」

據了解,伊朗上週四(20)擊落美軍無人偵查機後,美方堅稱並未侵犯伊朗領空,伊朗必須為此負責。美國總統川普之後准允了一次反擊空襲,但又立即取消,呼籲伊朗高層展開對話。

稍早川普曾表示將會在近日內對伊朗採取新的制裁行動,對此古特瑞斯強調:「避免讓情勢有任何形式的升溫,至關重要。」呼籲美伊雙方慎思。

