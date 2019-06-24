美網攻報復 癱瘓伊朗飛彈系統

2019-06-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿二日報導，美國總統川普在取消空襲伊朗後，秘密授權美國網路作戰司令部（Cyber Command），對伊朗的火箭和飛彈控制系統與一個間諜團體發動網路攻擊，以報復稍早德黑蘭當局擊落美國一架無人偵察機。伊朗軍方廿三日警告美國勿輕舉妄動，以免導致蔓延中東與無法控制的後果，危及美軍生命安全；美國國家安全顧問波頓則回嗆伊朗，勿將美國取消空襲的審慎之舉當成示弱。

網戰司令部首展現攻擊力

報導引述官員的話說，就在川普以「不適當」為由，對空襲伊朗緊急踩煞車的同一天，美軍網戰部隊對伊朗的軍事電腦發動攻擊，癱瘓已被美國列為外國恐怖組織的伊朗革命衛隊用來控制火箭與飛彈發射的電腦系統；據稱美軍的攻擊目標還包括一個追蹤波斯灣船隻的間諜組織。這場網攻行動是和美軍中央司令部（Central Command）協同進行，這是網戰司令部五月升級為完整的作戰司令部以來，首次展現攻擊力量。

伊朗半官方「法斯通訊社」（Fars News Agency）廿三日報導，德黑蘭當局尚未就此做出回應，目前還不清楚美方的網路攻擊是否奏效。

據了解，川普在最後一刻對空襲伊朗喊卡，在於伊朗聲稱原本要擊落的是載人的美軍偵察機，而非無人機，川普對伊方此等決定表示感謝，但對伊朗採取軍事行動一直都被列入考慮。國安顧問波頓廿三日加碼警告伊朗，不要誤解美方在空襲伊朗上懸崖勒馬的意義，「我軍已準備好發動攻擊」。

伊朗在擊落美國無人機之前，曾遭華府指控在波斯灣襲擊多艘油輪，但德黑蘭否認，原已緊繃的美伊關係因而進一步惡化。伊朗革命衛隊資深指揮官拉希德（Gholamali Rashid）廿三日警告，一旦開戰，衝突的規模與持續時間將難以控制，緊張情勢升高都是美國干預政策的錯。

伊朗若棄核 可以成好友

美國總統川普廿二日推文宣布，將在廿四日宣布對伊朗祭出「重大」新制裁措施，稍早川普在啟程前往大衛營之前表示，只要伊朗放棄核武，他會成為伊朗的「最好朋友」，伊朗還能變成「富裕」國家，「他們將會非常快樂」，「我們一起讓伊朗再次偉大」。

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