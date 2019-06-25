美公布新制裁 伊朗外長：白宮鷹派渴望戰爭
列印

2019-06-25 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國在週一（24日）公布對伊朗最新的制裁方案，將對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和高級官員實施財務制裁。對此，伊朗的外交部長賈瓦德．扎里夫（Javad Zarif）在推特上表示，指責美國總統川普身旁的鷹派政客渴望戰爭，而不是倚靠外交解決問題。

伊朗在上週擊墜美國的一架無人機後，美國在本週一（24日）公布了對伊朗新的制裁方案，對伊朗最高領導人哈米尼在內的伊朗高級官員實施財務制裁，美國財務部長史蒂芬．梅努欽（Steven Mnuchin）表示，伊朗將被凍結百億美元的資產。

據《路透》報導，伊朗外長扎里夫在推特上表示，「川普很對（指川普說美軍不該無償保護其他國家的油輪），波斯灣不關美軍的事，從這裡撤軍完全是符合美國及世界的利益。但現在很清楚，＃B_Team（對伊強硬派）並不關心美國的利益，他們鄙視外交，並且渴望戰爭」。

扎里夫曾表示，＃B_Team包括美國國家安全顧問波頓（John Bolton）以及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），這些鷹派的推波助瀾將導致美國與伊朗陷入更大的紛爭中。

一個資深的美國國務院官員表示，美國正在與盟國建立一個聯盟，以保護波斯灣航運通道，確保油輪的安全。日前川普則透過媒體表示，其他國家應該保護自己在中東的石油運輸，而不是倚靠美國保護它們。外界預期，川普正要求西方盟國對中東石油航運的安全事務分擔更多責任。

  • 美國在週一（24日）公布對伊朗最新的制裁方案，伊朗外長扎里夫在推特上表示，對伊強硬派想要戰爭，鄙視外交手段。（路透社）

    美國在週一（24日）公布對伊朗最新的制裁方案，伊朗外長扎里夫在推特上表示，對伊強硬派想要戰爭，鄙視外交手段。（路透社）

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