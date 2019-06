美公布新制裁 伊朗外長：白宮鷹派渴望戰爭

2019-06-25 10:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國在週一(24日)公布對伊朗最新的制裁方案,將對伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)和高級官員實施財務制裁。對此,伊朗的外交部長賈瓦德.扎里夫(Javad Zarif)在推特上表示,指責美國總統川普身旁的鷹派政客渴望戰爭,而不是倚靠外交解決問題。

伊朗在上週擊墜美國的一架無人機後,美國在本週一(24日)公布了對伊朗新的制裁方案,對伊朗最高領導人哈米尼在內的伊朗高級官員實施財務制裁,美國財務部長史蒂芬.梅努欽(Steven Mnuchin)表示,伊朗將被凍結百億美元的資產。

據《路透》報導,伊朗外長扎里夫在推特上表示,「川普很對(指川普說美軍不該無償保護其他國家的油輪),波斯灣不關美軍的事,從這裡撤軍完全是符合美國及世界的利益。但現在很清楚,#B_Team(對伊強硬派)並不關心美國的利益,他們鄙視外交,並且渴望戰爭」。

扎里夫曾表示,#B_Team包括美國國家安全顧問波頓(John Bolton)以及以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu),這些鷹派的推波助瀾將導致美國與伊朗陷入更大的紛爭中。

一個資深的美國國務院官員表示,美國正在與盟國建立一個聯盟,以保護波斯灣航運通道,確保油輪的安全。日前川普則透過媒體表示,其他國家應該保護自己在中東的石油運輸,而不是倚靠美國保護它們。外界預期,川普正要求西方盟國對中東石油航運的安全事務分擔更多責任。

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.