愛養「工具人」！美研究：1/3女性約會是為「吃免費」

2019-06-24 00:22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國最新研究指出，大約3分之1的女性，之所以接受男性的約會邀請，其實只是為了「免費食物」，其中有許多女性具有「黑暗性格」。

美國阿蘇薩太平洋大學（APU）以及美熹德加利福尼亞大學（UC Merced）研究人員，針對逾 1000名女性進行調查，受試者中多數是女異性戀，共分為兩項研究。

第一項研究涉及820名女性，其中40%單身、33%已婚、27%忠於一段未婚關係。她們接受人格特質評估，回答像是否認為「為食物約會」可為社會接受等問題。

研究發現，近4分之1（23%）的受試女性表示，她們曾為免費食物赴約會。多數人偶爾為之，或是罕有如此行為。

第二項研究則分析357名異性戀女性回答的問題，發現約3分之1（33%）的受試者，曾有為免費食物約會的行為。

研究指出，有此行為的女性更可能展現「黑暗三人格」（dark triad）特質，包括「自戀」、「馬基維利主義」（權謀）和「心理變態」。

研究共同作者柯林森（Brian Collisson）表示，多項黑暗人格與浪漫關係中欺騙及剝削行為有關。這類女性也可更能從事一夜情、假高潮或自發傳送性照片等行為。

本研究刊登於《Society for Personality and Social Psychology》期刊。

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