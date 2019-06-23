馬來西亞工業城嚴重空污逾60人病倒 16校關閉停課

2019-06-23 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞柔佛州工業城巴西古當，近期發生嚴重空氣污染事件，至今有62名學生出現不適症狀送醫治療，當局也下令16所學校今起停課4天。

綜合大馬媒體報導，巴西古當今年3月因非法分子傾倒化學廢料至河流，導致當地超過2700人受到「毒氣」影響病倒，約3個月後，這座工業城本月20日再度傳出嚴重空氣污染事件，尚未確定污染原因，學生血液檢查報告預計明日出爐。

巴西古當玫瑰花園宗教學校最先傳出受害，至少15名學生和成人因嘔吐、頭暈或呼吸困難送醫治療，之後他校陸續有學生不適，距離玫瑰花園宗教學校約數公里的3所學校，今日約有20人出現類似情況。

其中1名女學生說，她在學校休息時突然聞到怪味，隨即有點呼吸困難、頭暈，她看到身邊的同學倒下，感到很恐慌，甚至不停冒冷汗，之後有幾名學生陸續出現不適，在老師協助下，用救護車送到臨時行動室。

據柔佛州官員指出，截至今日下午3時30分，有13人被送到醫院接受治療和觀察，另有49人在臨時行動室及巴西古當診所就醫。官員強調，上述所有人情況良好。

另外，鑒於今日再有3所學校傳出有學生嘔吐、呼吸困難的案例，柔佛州政府決定指示16所在受影響學校6公里範圍內的各級學校停課至27日。

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