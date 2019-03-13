化學廢料放水流冒毒氣 大馬關閉34校、逾500人不適

2019-03-13 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞柔佛州巴西古當的金金河遭人違法排放化學廢料，至今已有566人受到「毒氣」影響而不適，大馬政府今（13）日下令巴西古當一帶34所學校立即關閉。

綜合外媒報導，巴西古當的金金河上週四遭人非法傾倒化學廢料而產生大量甲烷氣體，流域周遭有大量民眾受到「毒氣」影響，紛紛出現嘔吐、暈倒等不適症狀。至今有566名學生、教職員和一般民眾被送醫治療，其中有9人住在加護病房。約5萬居民申訴不時聞到異味，擔憂健康受到危害。

大馬政府昨晚決議關閉受汙染流域週邊13所學校，但「毒氣」事件進一步蔓延後，大馬教育部長馬智禮表示，「我接到通知今日情況更嚴重，為了避免學生和教職人員面對意想不到的事故，我下令巴西古當一帶的34所學校即日起停課；由於存在一定的風險，教職人員也不用返校。」

柔佛州環境局表示，被非法傾到於金金河的是含有高度易燃的苯和甲烷的船用染料（Marine Oil）。馬來西亞能源、科學、科技、氣候變化及環境部長楊美盈表示，採樣檢測發現，河水中含有苯、甲苯、二甲苯、乙苯，以及D-檸烯（D-limonene），D-檸烯用於溶解輪胎。

目前被逮捕的3名男嫌，其中一人是非法輪胎回收廠的業者。

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