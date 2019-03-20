駭人！馬來西亞河川遭傾倒劇毒廢棄物 逾2700人病倒

2019-03-20 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！馬來西亞柔佛州工業城巴西古當（Pasir Gudang）的一條小河流，遭非法份子傾倒20噸至40噸的劇毒廢棄物，導致當地超過2700人病倒。

據《CNN》報導，這條在馬來文裡被稱為Sungai Kim Kim的河川，只有1.6公里長。載滿廢棄物的卡車於3月6日非法傾倒後，光是7日1天便有35人吸進有毒氣體而送醫，其中大部分都是在附近上學的學生。

當局發現狀況不對後，8日召集專業人員穿著防護服前往協助。當地環境部官員沙烈（Mohammad Ezzani Mat Salleh）率領團隊勘查後，發現小河部分區域遭船用引擎的有毒廢油汙染，另外還驗出至少15種不同類型的化學品，其中包括無色和極毒的氰化氫（hydrogen cyanide）。

受害者的數量不斷增加，短短一週之內就有超過2700人生病，症狀包括噁心、呼吸急促與嘔吐，數百人立即被送往醫院治療。截至今天（20日）為止，還有2名病患在加護病房觀察。

此次案件中學童受影響最嚴重，約有111所學校無限期關閉。馬來西亞教育部長馬利克（Maszlee Malik）表示，尚無法確認何時才能重新開放學校。

大馬當局已著手進行復原工作，但河川又赫然出現新的廢棄物，很有可能是非法份子趁著夜間於岸邊傾倒。馬來西亞警方目前已逮捕9名涉案人士，一旦罪名成立，他們將面臨最高5年有期徒刑與50萬令吉（約新台幣378萬元）的罰款。

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