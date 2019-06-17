驚爆「男男性愛短片」 大馬第二把手槓上執政黨中央

2019-06-17 23:50

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕震驚馬來西亞社會的「政壇男男性愛短片」事件17日再有新發展。執政黨人民公正黨的高層告訴《星洲日報》，黨中央無意回應經濟事務部（MEA）部長、人民公正黨副主席阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）提出的內部調查要求，相關事件屬於刑事案件，應交由警方處理。

被視為未來馬來西亞首相熱門人選之一的阿茲敏16日敦促黨中央展開內部調查，解釋為什麼掌握性愛短片的幕後黑手能拿到黨中央高層、地方黨部領袖的聯絡資訊。據悉，隸屬執政聯盟「希望聯盟」的其他政黨民主行動黨、國家誠信黨、馬國原住民團結黨的高層也有收到性愛短片。

澳洲SBS公共電視台17日報導，許多馬來西亞媒體11日凌晨被加入一個WhatsApp群組，一個不知名的帳號在群組內發送三段「男男性愛短片」。其後，27歲的產業部前副部長機要秘書、人民公正黨青年黨團幹部哈茲阿茲（Muhammad Haziq Abdul Aziz）出面承認自己是性愛短片主角。

哈茲阿茲透過預錄影片指稱，性愛短片中與自己發生性行為的對象是54歲的阿茲敏，兩人5月11日才在沙巴東海岸的山打根一起開房睡覺。阿茲敏隨即出面否認相關說法，指稱此為政治陷害，揚言對哈茲阿茲提告。哈茲阿茲14日在吉隆坡國際機場被捕，他當時正要出境、前往菲律賓馬尼拉。

哈茲阿茲15日已獲得保釋。馬來西亞全國副總警長馬茲蘭17日證實，警方已成立專案小組調查該起案件，現已錄得21份口供，隨時會再傳喚哈茲阿茲以釐清案情。但馬茲蘭不願透露何時傳喚阿茲敏作證。與此同時，阿茲敏17日獲馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）臨時召見「聆聽勸告與指導」。

希望聯盟去年5月扳倒時任執政聯盟的「國民陣線」，達成馬來西亞60年來首次政黨輪替。高齡93歲的現任首相馬哈地在勝選時承諾，他擔任首相2年後（法定首相任期為5年）便將讓位給前副首相安華；安華過去曾兩度因雞姦罪名入獄，直到去年10月才贏得補選、重返國會。

安華16日強調，人民公正黨沒有因為性愛短片事件而陷入嚴重危機，在事情沒有查明之前也不會貿然懲處哈茲阿茲。馬來西亞LGBT（男女同性戀、雙性戀與跨性別者）權利組織「姐妹正義聯盟」共同創辦人提拉嘉告訴SBS，她對男男性行為（雞姦）被作為刑事訴訟的工具感到失望。

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