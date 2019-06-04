大馬蘇丹遜位前娶嫩妻 俄辣模今宣布生了

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞建國61年首位辭職的最高元首蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V），在遜位前傳出迎娶俄羅斯嫩模沃沃迪娜（Oksana Voevodina），但未獲官方證實。沃沃迪娜今日透過社群媒體宣布她已生下一名男嬰，迎來了她與莫哈末五世的第1個孩子。
綜合外媒報導，沃沃迪娜去年11月傳出與大馬吉蘭丹州蘇丹莫哈末五世結婚，她今（4）日以「Rihana Oksana Petra」在instagram發布數則貼文，其中一張照片為嬰兒的雙足，藉此宣布她與莫哈末五世已經升格為父母。
沃沃迪娜以英文和俄文表示，兩人的孩子誕生於上月21日，「那一天起，我的生活已被分為『之前』及『之後』；那些我之前聽關於女人生完孩子的變化，都是真確的感受。這份愛很特別，這是全新的感受」。
她也在IG透露新生兒的名字，「我非常感謝真主阿拉及我的丈夫，現在是『我們仨』了。感謝你選擇來我們的家庭，東姑依斯邁里奧布特拉（Tengku Ismail Leon Petra Tengku Muhammad V Faris Petra）。」
沃沃迪娜當天也在IG分享了莫斯科婚禮和懷孕期間的照片，提到婚禮「精彩且美麗」，而她懷孕最後3個月是在醫院度過，孕期過得很艱難，但有最親密的人給予支撐。
25歲的沃沃迪娜去年11月與49歲的莫哈末五世在莫斯科舉行婚禮，當時莫哈末五世為大馬最高元首，正請假2個月。莫哈末五世今年1月6日正式辭去最高元首職務，僅在位2年24日就提早退位，為大馬建國61年首位辭職的最高元首。
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Our wedding celebration in Moscow. I want to say thank you to the people who shared this happy moment with us and were together with us that evening! It was wonderful and beautiful wedding... Наше свадебное торжество в Москве. Отдельно хочу поблагодарить людей, которые разделили с нами это радостное событие и были с нами в этот вечер! Это было очень красиво и празднично...