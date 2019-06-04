大馬蘇丹遜位前娶嫩妻 俄辣模今宣布生了

馬來西亞建國61年首位辭職的最高元首蘇丹莫哈末五世（右），在遜位前迎娶俄羅斯嫩模沃沃迪娜（左），但未獲官方證實。（圖擷取自IG帳號「Rihana Oksana Petra」）

2019-06-04 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞建國61年首位辭職的最高元首蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V），在遜位前傳出迎娶俄羅斯嫩模沃沃迪娜（Oksana Voevodina），但未獲官方證實。沃沃迪娜今日透過社群媒體宣布她已生下一名男嬰，迎來了她與莫哈末五世的第1個孩子。

綜合外媒報導，沃沃迪娜去年11月傳出與大馬吉蘭丹州蘇丹莫哈末五世結婚，她今（4）日以「Rihana Oksana Petra」在instagram發布數則貼文，其中一張照片為嬰兒的雙足，藉此宣布她與莫哈末五世已經升格為父母。

沃沃迪娜以英文和俄文表示，兩人的孩子誕生於上月21日，「那一天起，我的生活已被分為『之前』及『之後』；那些我之前聽關於女人生完孩子的變化，都是真確的感受。這份愛很特別，這是全新的感受」。

她也在IG透露新生兒的名字，「我非常感謝真主阿拉及我的丈夫，現在是『我們仨』了。感謝你選擇來我們的家庭，東姑依斯邁里奧布特拉（Tengku Ismail Leon Petra Tengku Muhammad V Faris Petra）。」

沃沃迪娜當天也在IG分享了莫斯科婚禮和懷孕期間的照片，提到婚禮「精彩且美麗」，而她懷孕最後3個月是在醫院度過，孕期過得很艱難，但有最親密的人給予支撐。

25歲的沃沃迪娜去年11月與49歲的莫哈末五世在莫斯科舉行婚禮，當時莫哈末五世為大馬最高元首，正請假2個月。莫哈末五世今年1月6日正式辭去最高元首職務，僅在位2年24日就提早退位，為大馬建國61年首位辭職的最高元首。

沃沃迪娜今日透過社群媒體宣布她已生下一名男嬰，迎來了她與莫哈末五世的第1個孩子。（圖擷取自IG帳號「Rihana Oksana Petra」）

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