拒當國際垃圾場！馬來西亞將「退貨」千噸塑膠垃圾

2019-05-28 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞開始向各國退回總計約數千公噸受汙染塑膠廢棄物，拒絕成為「世界垃圾傾倒場」。

綜合外媒報導，馬來西亞吉隆坡西部的巴生港28日發現9大箱貼錯標籤的塑膠和無法回收的廢棄物，其中包括家用和電子垃圾，多從美國、英國、澳洲、日本、沙烏地阿拉伯、荷蘭和新加坡等地運來，另外還有60箱走私到馬來西亞加工廠的污染廢棄物。因此馬來西亞決定退還3000公噸不可回收的塑膠垃圾給原籍國，以避免成為已開發國家的「垃圾傾銷場」。

自從去年中國禁止進口塑膠廢棄物後，引發多國的連鎖反應，使許多國家開始實施相關舉措，拒絕「接收垃圾」。馬來西亞在上個月24日成立聯合工作小組，以抵禦歐美國家非法傾倒塑膠垃圾的嚴重問題。

綠色和平組織最新的報告指出，2018年前7個月，從美國出口到馬來西亞的塑膠廢物比2017增加1倍多。馬來西亞的環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）表示，過去2年，有家英國回收公司出口超過5萬公噸的塑膠廢棄物。馬來西亞呼籲已開發國家審查他們對塑膠廢物的管理措施，並停止向發展中國家運送垃圾。

世界上只有9％的塑膠被回收再利用，其餘大部分都在東南亞的垃圾掩埋場腐爛或被非法焚燒，釋放出劇毒煙霧。傾倒廢棄塑膠的爭議也在菲律賓和加拿大上演，由於加拿大未如期在5月15前收回垃圾，使菲律賓總統杜特蒂表明他就該問題向加拿大「宣戰」，加拿大政府則回應，將支付運回垃圾的全部費用，並承諾在6月底之前收回所有垃圾。

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