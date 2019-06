都人類害的！ 小熊被餵食、拍照不怕人 竟害牠被安樂死

2019-06-22 19:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄勒岡州斯科金斯谷公園(Scoggins Valley Park)一隻約2、3歲的小黑熊被安樂死,原因是因為人類經常餵食牠,牠已經習慣和人類相處。專家表示,這很可能威脅人類安全,因此不得不把牠安樂死。

綜合外媒報導,一隻小黑熊日前經常在亨利哈格湖(Henry Hagg Lake)划船景點附近出沒,許多遊客甚至和小熊自拍,並將照片傳到網路上,現場也經常發現有遊客餵食小熊。

考慮到小熊在遊客周邊出沒,很可能威脅到遊客安全,因此生物專家萊瑟思(Kurt License)和基欽(Doug Kitchen)到現場,試圖找到重新安置小熊的方式。然而兩人發現,小熊正在吃遊客留下來的堅果、碎玉米等食物,並且在他們靠近時,沒有要逃跑的意圖。

當局考量到一旦小熊養成被人類餵食的習慣,和人類不再保持距離,這很有可能威脅到人們的安全。專家認為,就算把小熊轉移到其他地區,也難以解決這個問題,因此考量許久,當局最後決定把這隻小熊安樂死。

這引來許多民眾不滿,但野生動物學家萊森斯(Kurt License)表示,這隻小熊經常會到家庭出遊景點和靠近道路的地方,他說:「這就是為什麼我們懇請民眾不要餵熊的原因。雖然餵食的人們可能是出於好意,但熊不應該被餵食。這隻小熊已經習慣了人類,這對人類造成危險,我們不得不讓牠死亡。」

根據俄勒岡州法律規定,用食物、垃圾來引誘動物是違法的,遊客應該把食物、垃圾丟進特定的垃圾桶,也要避免接近小熊,因為牠的母親很可能就在附近。

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk