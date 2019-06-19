澳洲首例！ 維多利亞州安樂死新法生效

2019-06-19 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州的安樂死新法今（19）日生效，維州衛生廳長馬卡科斯（Jenny Mikakos）預計，每年最多可能有150名患者利用此法終結生命。

綜合外媒報導，維多利亞州擁有澳洲第2多人口，2017年州議會經過100小時的持續辯論，投票通過允許安樂死並且同意由醫師協助結束生命，這是澳洲國會1997年推翻北領地（Northern Territory）的法案後，首度允許安樂死。

新法今起生效，整個輔助自殺（Assisted suicide）過程至少需要10天，因此第1位安樂死病患可能在29日離世。馬卡科斯預計第1年每月只會有1名病患安樂死，實施一段時間後，預計每年最多有150人接受該計畫。

法條規定，符合條件的患者必須被診斷罹患無法治癒的疾病或處於難以忍受、無法緩解的痛苦中。在大多數情況下，患者預期壽命必須少於6個月，神經退化性疾病也須少於12個月，還有居留等多重限制。

維州4名羅馬天主教主教連署發表公開信，稱維多利亞州醫療保健週三將開啟令人不安的新一章，「我們不能配合自殺的促進，即使它似乎是出於同情或善意的動機」。

澳洲人口最多的新南威爾斯州，州議會在維州法律通過前2週，以1票之差否決有醫師輔助的安樂死法案。昆士蘭州和西澳洲則正在考慮是否立法。

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