年幼時遭多次性侵與性騷 荷蘭17歲少女接受安樂死

2019-06-05 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名17歲少女，曾在年幼時有多次遭性騷或性侵的經驗。她上週在IG上留下最後一則動態，表示自己的痛苦已經到了「無法承受」的地步，並在日前正式接受安樂死，離開人世。

綜合外媒報導，這名17歲的少女波索芬（Noa Pothoven），曾在其獲獎的自傳《獲勝或學習》（Winning or Learning）中，描述自己曾於11歲及12歲時兩度在兒童派對上被性騷擾，隨後更在14歲時遭2名男子性侵得逞。她寫道，自己一直對父母隱瞞這些事情，因為那讓她覺得「很羞愧」。

波索芬也在書中提及自己與性侵經驗、憂鬱症、厭食症等狀況持續搏鬥的過程。不過，她上週在IG上發布最後一則動態，表示自己已經不吃不喝，背負的痛苦已經到了「無法承受」的地步，認為自己「只是在呼吸但沒有在活著」。

波索芬於2018年找上某家診所諮詢安樂死，一開始該診所覺得她還太年輕，但評估後認為她確實「承受著無法承受的痛苦」。最後，經過「許多對話與審查」後，該診所於日前正式對波索芬施行安樂死。

荷蘭國會議員Lisa Westerveld曾在波索芬接受安樂死前和她會面，該議員表示自己對波索芬的堅強印象深刻，強調「我永遠不會忘了她，我們會接續進行她未完成的奮鬥」。

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