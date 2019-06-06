性侵陰霾纏身 荷蘭少女選擇安樂死

2019-06-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕十一歲和十二歲在校園派對遭兩度性侵、十四歲時又在社區遭兩名男子性侵的荷蘭東部阿納姆市十七歲少女波索芬（Noa Pothoven），歷經多年憂鬱症、創傷後壓力症候群、厭食症纏身，二日終於在家中如其所願，以輔助自殺方式，合法結束她身心破碎的短暫一生，留下遺言：「愛是放手」。

波索芬生前獲獎自傳《贏得或學習》（Winning or Learning）中，詳細介紹自身心理奮鬥歷程，包括自殺未遂往事。她一日在知名照片分享網站「Instagram」刊出「最後一則傷心貼文」告別，宣布她將在十日內死去的消息。不過，死亡這件事情對她而言，其實「由來已久」，因為她已好久沒有「真正活過」；「奮戰多年」後，她斷食並期待著解脫日降臨，「因為苦痛難以承受」。

教廷籲正面看待生命 助受苦者重尋希望

梵蒂岡五日上午透過推特表示哀悼，呼籲眾人正面看待生命；羅馬天主教宗方濟各則稱「安樂死與輔助自殺為所有人的失敗」，呼籲協助受苦者重尋希望。

輔助自殺在歐洲及美國部分地區屬合法行為，僅第三方介入協助的程度有異，二○○一年由荷蘭國會開始放行。荷蘭規定，尋求輔助自殺（也被稱為主動安樂死）的最低年齡是十二歲，但年齡介於十二到十六歲間的未成年人必須得到家長同意。

荷蘭二○一七年輔助自殺案例為六五八五起，其中大多數是罹患無法治癒的癌症，只有極少部份是因為精神壓力。波索芬十六歲時就尋求輔助自殺，當時被醫院以太年輕為由拒絕。

「德國之聲」指出，根據波索芬的Instagram專頁與荷蘭媒體報導，她是在雙親和醫生的諒解下，行使停止進食飲水與醫療照護的權利。

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