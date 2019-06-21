叫你阿祖出來跑！103歲人瑞拿下百米金牌

美國103歲老太太霍金斯（Julia Hawkins），在全美高齡運動會（National Senior Games）成為美國有史以來百米賽跑最年長的女性並拿下年齡分組金牌。（美聯社）

2019-06-21 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕阿祖親像一陣風！美國路易斯安那州103歲老太太霍金斯（Julia Hawkins）在新墨西哥州參加全美高齡運動會（National Senior Games），成為美國有史以來百米賽跑最年長的女性並拿下年齡分組金牌。

據《今日美國》（USA Today）報導，霍金斯有個綽號叫「颶風（Hurricane）」，在100公尺賽事中跑出46.07秒，雖然比她保持的百歲以上百米金氏世界紀錄慢了6秒，但還是成功問鼎冠軍，緊追在其後的91歲馬尼戈（Julia Manigo）則以1秒之差取得銀牌。

這場百米賽事中，由於田納西州百歲人瑞柯克蘭（Hollyce Kirkland）因傷退出，讓霍金斯成為賽道上唯一超過100歲的選手。霍金斯除了百米之外，還參加了50公尺賽事跑出21.06秒。

霍金斯透露，她覺得100歲時如果能夠跑100公尺那一定會非常有趣，所以才會年紀那麼大了還在跑步。霍金斯說，「隨著年齡的增長，你需要挑戰，你需要很多熱情，這些會讓你繼續活著並保持身體靈活。」

據《早安美國》（Good Morning America）報導，霍金斯有3個孫子、3個曾孫，她希望自己的故事能激勵其他老年人開始跑步並維持健康。

霍金斯50公尺賽事請見：

Julia "Hurricane" Hawkins can't be stopped! pic.twitter.com/GM6JhXr2TL — USA TODAY （@USATODAY） 2019年6月20日

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