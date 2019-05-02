重溫當年勇！103歲全國最高齡跑者 暌違2年再訪101登高賽

2019-05-02 18:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高齡103歲的人瑞運動員彭宏年，連續10年參加台北101國際登高賽，97歲時成為最年長完賽者，2年前因身體不適缺席，住進宜蘭縣台北榮總蘇澳分院，老爺爺想重溫當年勇，院方4日將派車載彭爺爺到台北101登高賽會場，幫他圓夢！

彭宏年祖籍中國湖北，70年前隨國府來台，1917年出生的他，今年虛歲103歲，年過90之後，數度挑戰世界及亞洲長青田徑錦標賽，遠征美國、英國，挪威、南非、俄羅斯，2012年，當年96歲的他，參加亞洲常青田徑賽95歲組400公尺打破世界紀錄，被視為台灣最高齡跑者，頗具傳奇色彩。

彭宏年是台北101登高賽常客，2017年再度報名，以101歲挑戰101層樓，不料賽前身體微恙，搬離新北市瑞芳住處，住進北榮蘇澳分院護理之家，他從此在賽場上消失。

彭爺爺入住蘇澳分院兩年來，對101登高賽念念不忘，常常問社工員，「什麼時候比賽？我要報名」，院方得知今年賽事將在本月4日登場，院長程文祺決定幫彭爺爺一償夙願，指派專車接送到台北101出席活動，但他年事已高，不會參賽，改以嘉賓身分為選手加油打氣，同時傳授自身經驗。

彭宏年已年過百歲，除了重聽、記憶力不如前，身體依舊硬朗，平時獨自散步，說話聲如洪鐘，牙齒幾乎完好如初，全口無假牙，還能啃瓜子，吃芭藥，讓人稱羨不已。

彭宏年運動鞋不離身，保持每天散步習慣，他笑稱，即將造訪暌違2年的台北101，連日來高興到睡不著覺！

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