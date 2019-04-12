最猛阿嬤！109歲人瑞骨折開刀出院 糾正蠟燭插成108歲

2019-04-12 17:04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮高齡109歲人瑞曾洪長，日前不慎在家中跌倒，導致左側股骨粗隆間骨折，埔里基督教醫院醫療團隊克服人瑞年事已高的全身麻醉風險，順利完成復位手術，經過1週的住院休養，今天出院，醫護人員及兒孫特別買蛋糕為人瑞阿嬤慶生，希望她早日康復，能再度健步如飛。而109歲人瑞手術成功，也創縣內難得紀錄。

民前1年出生的曾洪長，今年已高齡109歲，是南投縣年紀最長的人瑞，她身體健康、耳聰目明，還能行動自如，但4月4日兒童節晚間，她上樓梯時未抓牢扶手，不慎跌倒，左臂及左髖部疼痛，隔天一早即到埔基掛急診，當天立即開刀。

骨科主治醫師謝旭滿指出，經檢查，人瑞阿嬤左手肱骨及左側股骨粗隆間骨折，評估肱骨可固定自然癒合，不需要開刀，股骨則必須透過手術復位，才能方便日後下床、坐輪椅，進而訓練恢復行走，避免年長者長期臥床的後遺症。

阿嬤已高齡109，骨質密度檢測達負4，一般負2.5即達骨質疏鬆標準，而先前因靜脈栓塞，他院醫師有使用抗凝血劑，加上年紀大，全身麻醉風險更高，與麻醉科醫師會診，手術在1小時左右順利完成，經過1週住院治療，阿嬤今天康復出院，暫以輪椅代步，只要傷口癒合及肱骨復原順利，就能逐步恢復行走。

醫護人員、兒孫特別準備蛋糕為阿嬤慶祝，祝她一切平安，再能健步如飛，不過，蛋糕插上108歲的蠟燭，眼尖的阿嬤看到後馬上糾正，「我已經109歲了啦！」逗得全場大笑，思緒清楚也令眾人佩服。

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