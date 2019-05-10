還能幫孫子帶曾孫 人瑞阿嬤老康健撇步原來是…

2019-05-10 10:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕母親節快到了，雲林縣長張麗善今天專程拜訪虎尾鎮內人瑞阿嬤，陪他們提前歡度母親節，高齡107歲的人瑞阿嬤廖蔡愛還能幫孫子帶曾孫，分享長壽撇步，讓人稱羨。

張麗善今天偕同虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、王鈺齊、前立委張嘉郡等人聯袂拜訪107歲廖蔡愛、以及同是106歲的程貴及林彭論3位阿嬤，陪伴他們家人和人瑞阿嬤提前歡度母親節，聆聽阿嬤的人生哲學及智慧，也祝福大家母親節快樂。

家住虎尾鎮興中里廖蔡愛，育有8名子女，4代同堂，早年要幫忙子女帶孫子，因為身體硬朗現在還能幫孫子帶曾孫，享受天倫之樂還有滿滿的成就感。

廖蔡愛說，陪伴孩子、孫子們成長，除了可以減輕子女的負擔還可以常保年輕快樂的心，阿嬤還分享保健長壽秘訣就是每天早上散步到社區公園做體操，呼吸新鮮空氣，保持身心健康愉悅，「無煩無惱，吃卡像阿不倒」（台語，意即沒有煩惱，就能像不倒翁般快樂無憂）。

家住埒內里的程貴因丈夫早逝，含莘茹苦扶養3名子女成人，苦盡甘來，如今5代同堂，子孝孫賢，子孫各個事業有成且十分孝順，人瑞阿嬤含飴弄孫，盡享天倫之樂。

頂溪里的林彭論與丈夫鶼鰈情深，扶養5名子女成家立業，從嫁入夫家就務農種植蒜頭為主，到現在阿嬤剝蒜頭功夫仍是一流，連孫子都說，年輕人也比不上，阿嬤特別強調，「早睡早起就是健康的不二法門」，所以她天天早起，現在還能吃「土豆」，贏得全場掌聲喝采。

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