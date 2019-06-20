日本teamLab數位藝術館滿週歲 1年進場230萬人

2019-06-20 19:48

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕由日本都市景觀開發商「森大廈」和藝術團隊「teamLab 」聯手於台場打造的數位藝術博物館，21日將迎接開幕1週年慶。森大廈數位藝術博物館20日召開記者會，公布開館一年共吸引全球160國、230萬人進場，進場人數與東京國立博物館和金澤21世紀美術館並列。室長杉山央在接受台灣媒體訪問時也特別歡迎台灣朋友進場，一起欣賞這種透過聲光和時空交錯組合而成的無邊界藝術。

「teamLab 」是一群東京大學和東京工業大學的學生於2001年創立，利用電腦和投影機以聲光製造出如夢似幻數位裝置藝術，強調藝術「無界」，作品和作品、作品和鑑賞者、自己與他人之間均無邊界 。teamLab 於2017年曾以「舞動！藝術展& 學習！未來的遊園地」到台北辦展引起話題。

全球必看10大藝術展之一

teamLab 透過在全球辦展名氣響亮，被稱為是全球必看10大藝術展之一，去年與森大廈攜手，於去年6月21日在台場六本木打造全球規模最大的數位藝術博物館，全館面積達10000平方公尺（約3000坪）。

森大廈數位藝術博物館開幕1年有超過160國、230萬人次入場，其中有外國人佔一半，外國遊客中又以美國最為捧場佔27%。隨著東京奧運與帕運腳步接近，森大廈也希望藉由無需語言的數位藝術，向全球展現日本高科技與藝術共譜的文化魅力。

美第一夫人梅蘭妮亞也來朝聖

今年5月底美國總統川普以國賓身分訪日，第一夫人梅蘭妮亞也在日本首相夫人安倍昭惠的接待下參觀森大廈數位藝術博物館。杉山表示，梅蘭妮亞和安倍昭惠兩位夫人大約在館內參觀了1個半小時，現場還有約20位世田谷小學的學童一起共賞互動，梅蘭妮亞非常開心，不但和小朋友一起為畫魚，還享用了光雕的幻花茶。

杉山指出，館內的影像作品依季節不同更換，例如「地形的記憶」展區呈現了日本里山地景，水田景色依照季節有不同的變換，現在的季節是可以欣賞綠色的稻秧，秋天就有紅葉成金黃的稻穗。

館內還將江戶日本畫家伊藤若沖的4幅代表作數位化，其他包括浮世繪、漢字和古代繪卷均變成了數位藝術的素材，杉山表示，最大的特色是參觀者可以與作品互動，例如用手觸摸牆上的漢字或景物，影像就會出現變化，參觀者透過互動可以享受不同的觀賞和發現樂趣。

森大廈數位藝術博物館除了展出內容隨四季更換之外，館內並沒有設定參觀路線，參觀者可以像尋寶一樣，在迷路之中發現驚喜，館內茶屋「幻花亭」提供的日式茶飲和冰淇淋也大有文章，茶湯在光雕之下居然開出夢幻花朵，讓人驚豔不已。

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