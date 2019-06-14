完全不care「反送中」惹議 前英雄聯盟世界冠軍道歉

2019-06-14 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動越演越烈，在網路上也掀起風雨。前英雄聯盟世界冠軍選手Toyz（劉偉健），在13日晚間直播時，針對「反送中」事件失言引發網友譁然。對此，Toyz14日也在臉書以「對不起，是我讓你們失望了。 能否請你們花點時間聽我說一段？」為題錄製一段影片，對這次失言道歉。

Toyz在昨日直播時，因為粉絲在即時聊天室中提問有關「反送中」的事件他有什麼看法，原本Toyz不打算回答這次事件相關問題，但在許多粉絲的瘋狂追問，一氣之下就說出：「我說，我一點都不在意香港發生什麼事情，可以嗎？我政治冷感，OK？」

Toyz說自己在先前就已經曾表態過，並表示：「首先，這件事情不管最後通過與否，我覺得我的生活是完全不影響的，可以嗎？這是個學術性的問題，為什麼這個法令能讓103萬人出來遊行這是我不懂的地方，這不是說什麼犯了罪，有機會被引導，而且這個修訂法律是因為有個香港人去台灣把女生給殺了，才會去修訂這個送中法律，是為了抓不到的人修訂的，這明明是抓壞人的法律才修訂的，你們懂我意思嗎？結果這麼多人出來遊行，這原因是什麼？所以我完全不CARE這件事情。」

此話一出也引發網友譁然，許多網友紛紛表示對這種言論相當反感，稱「不表態不是問題，還要加一腳的人最可惡」。

最終Toyz今日在臉書發出一段3分鐘的影片，全程用粵語來表達自己懊悔的心情，坦承自己說錯話、失言了。並表示自己在不了解逃犯條例不了時就說出一大堆不相關言論。

Toyz還留言表示，「知道對不起已經沒有意義。我目前能做的就是讓更多人了解這事情，別傻傻的跟我一樣。網路上其實現在有很多講解這次修例的影片以及文章希望大家能抽時間去理解。最後，香港加油。」

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