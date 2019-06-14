反送中》數十港警圍毆民眾網瘋傳 被打男子找到了！

2019-06-14 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府強推可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的《逃犯條例》（送中條例），數萬港人12日包圍立法會阻撓法案二讀辯論，遭到警方強硬鎮壓。日前一段影片顯示，數十名俗稱「速龍小隊」（特別戰術小隊）的香港警員，持警棍圍毆一名落單的示威男子，場景怵目驚心，影片在網路上瘋傳。被毆打的Y先生（化名）已經被捕，目前在醫院被警方扣留。

《立場新聞》報導，Y先生表示，12日被橡膠子彈射中眼角，至少被警棍毆打頭部及背部7下，還被腳踹2、3腳，他當場昏倒，現在於港島區醫院治療，在警員監視下被扣留。Y先生的義務律師指出，當天下午4時左右，Y先生位於添華道、夏愨道交界的橋底，目睹警方多次發放催淚彈，導致2、3名示威者氣喘發作，Y先生於心不忍嘗試向警方理論，卻被警方在數十公尺內距離向他發射橡膠子彈及催淚彈。

報導提到，Y先生當時身上沒有口罩、眼罩等防禦用品，僅手上握有一罐飲用水，用於舒緩煙霧彈所帶來的不適，沒有警方所說的「攻擊性武器」，警方卻在無任何預警的情況下，特意朝他的要害攻擊，導致眼角位置受傷。Y先生回憶，他再向警方理論時，突然被後方的警察拉倒在地，被警棍毆打頭部和背部不下7次，背部又被踢中2、3下，他當時感到暈眩、頭痛，被警方推到牆上，扣上手銬，醒來後發現自己已經在醫院。

現在Y先生仍在醫院治療。留守在病床旁的警方透露，案件正由刑事偵緝處調查，若醫師允許出院後，Y先生將會被送往中區警署協助調查。

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