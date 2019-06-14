「特首只聽北京」港府不甩抗議

2019-06-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十二日報導，儘管面臨大規模抗議，香港特區政府行政長官林鄭月娥仍堅持推動修訂「逃犯條例」，態度之強硬，顯然是以頂頭上司、鐵腕壓制異議的中國國家領導人習近平為師，反映出在一國兩制之下的香港，政治上早已嚴重傾向北京。

曾任紐時香港分社長的柏凱斯（Keith Bradsher）於文章中回顧香港在二○○三年時所發生的基本法第廿三條立法爭議。在中共高層的堅持下，當時的特首董建華企圖將廿三條立法，引發五十萬人抗議；部分親商派立法會議員稍後改變立場，失去立法會多數的北京與港府只好放棄。但如今林鄭除同樣獲得北京力挺，還享有親北京立法會議員佔多數的優勢。這回，港府與北京顯然不會輕易讓步。

當年在廿三條立法爭議中倒戈的香港自由黨榮譽主席田北俊，批評目前的立法會議員是「應聲蟲」。紐時指出，目前香港立法會議員多為職業政客，與當年立法會由獨立性較高的貴族富豪主導不同；田北俊當時所仗勢的，莫過於個人身價不菲，但如今的立法會議員，並非人人像他這般富有，自然不可能冒著失去巨額薪金的風險與北京唱反調。

令人憂心的是，倘若逃犯條例在立法會順利過關，恐為廿三條立法捲土重來鋪路。北京當局一向將廿三條立法視為重中之重，香港01網上月便曾引述多方權威消息指出，北京視廿三條立法為林鄭在本屆特首任內的當務之急。一旦立法，當局將能以禁止煽動叛亂等理由，在無搜索票的情況下，搜查與勒令關閉報社。

紐時認為，由於林鄭在推動逃犯條例上，同時受到民主派與親北京人士的批評，北京若想讓紛爭圓滿落幕，怕是很難在保住林鄭的情況下讓步。林鄭之前的三任特首董建華、曾蔭權與梁振英卸任時都不風光，皆未能做滿兩任；但若林鄭下台，北京則要面對同樣不樂見的特首遴選問題。

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