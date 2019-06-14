撐香港 全球聲援反送中

2019-06-14

〔編譯陳正健、劉宜庭／綜合報導〕針對香港「反送中」遊行，國際社會紛紛支持港人表達言論自由的權利，包括美國、歐盟、英國、德國及澳洲等都予以聲援。美國總統川普十二日表示，這是他看過的最大規模示威，希望中港能夠設法「解決問題」，但美國國會議員批評他的聲明不夠強硬，將提出法案因應。

川普在白宮告訴記者，他從沒見過如此盛大的示威場面，有百萬人參加抗議。他了解示威原因，但他確定中港能夠「解決問題」。川普未提及美國是否以政策回應，亦未提到他認為的解決之道，倒是針對美中貿易問題答稱他覺得就將達成協議，同時威脅若無協議將再對中提高關稅。

逃犯條例恐危及美港關係

對此，民主黨眾議員麥高文痛批，川普應做更強硬的聲明，應看看國會反應，兩黨皆對現況憤怒，和平抗議者遭到香港安全部隊暴力對待，令人無法接受。他與共和黨參議員魯比歐等人將推出新「香港人權與民主法案」，可能提高香港是否享有美國貿易及經濟特殊待遇之標準。

另外，美國國務院也呼籲「各方保持克制並避免暴力」，指稱和平示威相當重要，港府尊重人民和平集會權利也很重要；美國眾議院議長裴洛西則強調，香港引渡條例危及美港關係，倘若條例通過，美國國會勢必將重新評估香港在「一國兩制」架構下，是否擁有「充分自治」。

歐盟憂香港商業地位受創

除了美國，歐盟對外事務部亦發表聲明指出，香港人民的權利「需要受到尊重」，籲請各方自制，必須避免暴力及情勢升溫。歐盟已向港府傳達立場，認為引渡條例是敏感問題，恐傷害企業對香港商業地位的信心。

英籲中遵守中英聯合聲明

英國首相梅伊呼籲，香港引渡條例必須遵守一九八四年「中英聯合聲明」對港人權利和自由的保障；英國外相韓特也籲請港府應聆聽人民及國際社群之關切，暫停及反省爭議措施。

德考慮廢止香港引渡協定

德國總理梅克爾發言人表示，德方肯定香港多數示威民眾以和平方式表達意見。德國外交部指出，若港府執意修訂逃犯條例，德國考慮廢止與香港的引渡協定；澳洲外長潘恩呼籲香港示威者和警方保持克制，強調澳方相信香港引渡政策的改變，必須充分尊重香港的高度自治。

中國外交部十三日表態支持香港政府「依法處置金鐘暴動」，重申支持港府推動修法，強調香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，敦促歐盟與美國「謹言慎行」，停止以任何形式進行干預。中共黨媒《環球時報》十三日以「香港出現的騷亂令親者痛仇者快」為題，指責西方媒體「唱衰」香港。中共機關報《人民日報》海外版十三日也發表「暴力禍港者不會得逞」評論文章，痛批香港反對者與推波助瀾的外部勢力沆瀣一氣，試圖透過暴力干預特區政府施政。

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