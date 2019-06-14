油輪遇襲添緊張 歐盟籲克制俄稱勿急怪伊朗

2019-06-14 01:12

〔中央社〕中東阿曼灣今天傳出2艘分別由挪威和日本企業持有的油輪遭到攻擊，歐洲聯盟（EU）要求各方「極盡所能克制」，避免衝突升溫。俄羅斯則呼籲外界勿急於怪罪伊朗。

法新社報導，伊朗和美國間的關係正迅速惡化，5月也發生過油輪在戰略航道阿曼灣（Gulf of Oman）遭到攻擊，當時華府便指責德黑蘭是罪魁禍首。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）的發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）表示，歐盟仍在收集今天事件相關資訊，但「這個區域不需要更多不穩定和緊張因素，因此我們持續呼籲盡可能克制，避免任何挑釁。」

俄新社（RIA）則報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天表示，人們不應急於將阿曼灣的油輪疑似遭攻擊事件歸咎於伊朗，也不該利用這件事升高和伊朗的衝突。

針對伊朗媒體今天報導，台灣中油承租的遭攻擊油輪Front Altair已沉沒，伊朗港口官員和擁有船隻的挪威前線航運公司（Frontline）執行長麥勞德（Robert Hvide Macleod）皆予以否認。

挪威海事局（Norwegian Maritime Authority）稍早發布聲明表示：「今天上午6時3分，懸掛馬紹爾群島（Marshall Islands）旗的船隻Front Altair在阿拉伯聯合大公國和伊朗間海域遭到攻擊。船上傳出3起爆炸，船員已登上一艘路過船隻，未傳出有人員受傷。」

伊朗通訊社（IRNA）今天引述消息人士報導，從卡達開往台灣的Front Altair在伊朗西斯克港（Jask）外海約25英里（約40公里）處起火，船上23人棄船逃生後被一艘路過船隻救起，再移交給一艘伊朗搜救船。而那艘油輪已經沉沒。

報導還說，另一艘掛巴拿馬旗、從沙烏地阿拉伯開往新加坡的油輪，在西斯克港外海約28英里（約44.8公里）處起火，船上21人同樣棄船逃生，並由伊朗搜救隊伍救起。所有44名船員都被送往西斯克港。

國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）則引述一名港口官員報導，Front Altair的火勢尚未撲滅，但油輪並未沉沒。另一艘油輪的火勢已完全控制住，21名船員將在安全檢查無虞後回到船上。

前線航運公司執行長麥勞德也對法新社表示，「我可以證實Front Altair並未沉沒」，且23名船員「全員安全」。

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