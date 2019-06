直升機墜曼哈頓高樓 紐約市長火速澄清：與恐攻無關

2019-06-11 20:32

〔即時新聞/綜合報導〕美東時間10日下午,一架直升機突然墜毀在美國紐約曼哈頓中心一座摩天大樓屋頂上,飛行員當場身亡。這意外喚起不少紐約人對911恐攻的可怕記憶。經過調查,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)火速出面澄清這起意外與恐攻無關。

綜合外媒報導,事故發生在紐約時間10日下午1時45分(台灣時間11日凌晨1時45分)左右,一架A109E型直升機在靠近時代廣場,一棟54層樓高的「AXA Equitable Center」摩天大樓屋頂墜毀,造成駕駛麥科馬克(Tim McCormack)當場死亡。

麥科馬克當時試圖在大樓屋頂緊急降落,後來直升機燃料外洩,屋頂起火燃燒。紐約市消防局派出超過100位消防員,花了約1小時才撲滅火勢。

這棟大樓並沒有直升機停機坪,樓層大多作為辦公用。事發當時,大樓裡的人都感受到劇烈震動和巨響,擔心911恐攻重演,不少民眾都難掩害怕之情。

這架飛機被確定是用於行政旅行的私人飛機,事故前11分鐘才從第34街直升機場起飛,預計返回新澤西州林登機場。

當天的天氣狀況不佳,有民眾拍到直升機墜毀前,在東河(East River)上疑似失控俯衝的畫面。根據當地媒體報導,麥科馬克在墜毀前曾回報飛機出現問題。

麥科馬克在飛入曼哈頓地區之前,曾在外圍等待天氣轉好,但最後仍決定試圖飛越曼哈頓,返回機場。目前還不清楚為何直升機要在惡劣的天氣狀況下飛行,墜機原因也仍在調查中。

這架直升機為美國大陸航空公司(American Continental Properties)擁有,該公司發言人表示,麥科馬克在有15年的直升機駕駛經驗,同時具備豐富的技術知識和危機處理能力,麥科馬克同時擔任了志願消防隊隊長長達10年,是個令人敬重的同事。

新澤西州林登的原機場的經理達德利(Paul Dudley)推測,可能是直升機受天氣影響發生問題,麥科馬克之所以試圖在大廈頂樓降落,也許是為了避免地上民眾傷亡。

Video shows helicopter flying erratically before crashing on the top of a high-rise building in New York City

787 7th ave, #midtown NYC. We're 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw.