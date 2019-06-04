波音737機翼瑕疵 十天內全面汰換

2019-06-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界最大太空航空器製造商「波音公司」旗下民用飛行器「波音737MAX」，去年十月及今年三月共發生兩起重大空難，引發全球停飛後，美國聯邦航空總署（FAA）二日終於點出波音737新問題：第四代737MAX與第三代737NG多達上百架存在前緣縫翼導軌「製造不當」問題，將發布適航指令，要求十天內全面汰換問題零件再行復飛。

波音737是中短程、雙引擎窄體噴射客機，一九六七年首飛，乃民航界史上最暢銷的客機；為因應歐洲最大飛機製造商「空中巴士」競爭，波音一九九三和二○一一年再分別宣告研發「新世代737」（737NG）與第四代「737MAX」。至於前緣縫翼導軌，為機翼前緣的結構之一，可引導安裝在飛機機翼前端的前緣縫翼；後者一般於起飛和降落時展開，此時與機翼間存在一道狹長縫隙，以便氣流通過，以免起飛突然失速，也能有效降低著陸時的進場速度，具有調整機翼阻力的重要作用。

去年十月印尼獅子航空六一○號班機空難、今年三月衣索比亞航空三○二號班機空難發生後，多國在第一時間決定停飛737MAX，而國際一向視為「黃金標準」的FAA，當時獨排眾議為波音背書。但FAA指出，波音供應商出產的前緣縫翼導軌「強度和耐久性」未全面符合法規要求，恐因「製造過程不當」，造成提前失效或裂縫，瑕疵品多達一四八件，從飛機序號來看，影響範圍涵蓋737MAX一七九架及737NG一三三架，其中三十三架及三十二架位於美國境內；不過，就算完全失效，也不至於導致墜機，只是飛機存在飛行中受損的風險。

波音隨後透過聲明表示，FAA提及的這批前緣縫翼導軌，的確「可能不合格」，但目前皆未傳出運作問題。波音正儘速為客戶汰換零件，並查出最有可能裝有問題導軌的二十架737 MAX，只要備料就緒，一至兩天就能更換完畢；合作的航空公司也將就此問題，檢查另一五九架的前緣縫翼導軌。737NG則有二十一架嫌疑最大，檢查範圍將擴大至另一一二架。

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