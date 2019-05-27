中國又傳軍用運輸直升機墜毀秦嶺 機上軍人全數身亡

2019-05-27 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年初以來中共解放軍的戰機與直升機意外連連。近日，傳出解放軍一架米-17系列運輸直升機，疑在秦嶺墜毀，機上6名軍人全數死亡。

中共當局並未公開揭露此意外完整過程。根據中國網路流傳一張靈堂的照片中可見，「921721機組烈士永垂不朽」的字樣。「多維新聞網」報導指出，根據中共軍改後的軍機編號規則，該編號表明，該機是一架隸屬於西藏軍區（X21XXX）的陸航旅（LH9XXXXX）的米-17（XXX7XX）系列運輸直升機。

5月25日，中國媒體曾報導指稱，現役軍人「房浩」13日執行飛行任務時，途經秦嶺失事。報導指稱，房浩是隸屬西藏軍區陸航無線電技師。

外界推測，該架「921721」編號的米-17系列運輸直升機隸屬西藏軍區陸航旅，在13日執行飛行任務時於秦嶺發生意外。據說，機上人員陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬、張星星6人都已身亡。

解放軍最近飛行意外頻傳。3月12日解放軍海軍殲轟-7A戰機墜毀，2名飛行員身亡；5月17日1名飛行員在駕駛解放軍陸軍直-10武裝直升機時意外身亡；5月19日，解放軍空軍殲轟-7A戰機墜毀，造成2名飛行員受傷。

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