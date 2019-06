直升機墜毀曼哈頓摩天大廈 飛行員喪生

2019-06-11 03:23

〔即時新聞/綜合報導〕一架直升機在紐約曼哈頓第7大道一幢50多層摩天大廈的樓頂墜毀,並引發火警,造成飛行員喪生。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)透露,大樓內並沒有人受傷,也沒有跡象表明這起事故與恐怖主義有關,但對大廈造成的撞擊震動,已讓人們憶起911恐怖襲擊的創傷。

綜合外媒報導,當地時間週一下午近2點時,一架直升機在曼哈頓中城51街一棟50多層的樓頂墜毀起火。消防部門表示,派遣了100多名緊急救援人車前往市中心現場進行救援,火勢雖已撲滅,但隊員們仍持續防範直升機燃油洩漏。紐約警方也對建築內的人員及週邊交通進行疏散。

紐約消防局發言人邁爾斯·米勒(Myles Miller )說,直升機上僅有的一名飛行員已經死亡。

紐約州長科莫也立即趕赴現場,並指這起「直升機迫降」而引發火警的事件,讓大廈內的人感到震動,也使紐約人回想起2001年9月11日的恐怖襲擊事件,幸好火勢已經受控制,大廈內無人受傷。

在大樓中工作的民眾表示,「我們能感覺到它的撞擊,但沒人知道它是什麼。」,當人們試圖疏散時,大樓裡一片混亂,人太多了,太擁擠了,所有樓層都同時有人想下樓。有人指出,「從29樓到1樓花了半個小時」、「你能感覺到大樓在震動,還能聽到警報聲」,而安全人員則不斷提醒人們要走樓梯疏散、不要搭電梯。

外媒也報導指出,事故現場這座建築被稱為安盛衡平中心(AXA Equitable Center),是法國保險和銀行公司安盛集團(AXA)的子公司安盛金融(AXA Financial)的美國總部所在地。它是一座750多英尺高的辦公大樓,建於1985年。

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees ) pic.twitter.com/zCowdKvKuL

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH