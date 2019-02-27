尼泊爾直升機墜毀 機上觀光部長等7人全數罹難

2019-02-27 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今天驚傳一起直升機墜機事件，機上包括尼泊爾觀光部長阿迪卡里（Rabindra Adhikari）在內的6名乘客確認全部不幸罹難。

根據外媒報導，尼泊爾內政部秘書拉伊（Prem Kumar Rai）已經對外界證實此消息，該直升機在惡劣的天氣狀況下飛行，今天（27日）於尼泊爾塔普勒戎（Taplejung）的帕希卜哈拉（Pathibhara）墜毀。

據《NEWS 18》指出，該架直升機除了載有觀光部長阿迪卡里（Rabindra Adhikari），另外還有「Air Dynasty」航空公司董事長Ang Tsering Sherpa、尼泊爾總理辦公室秘書Yubaraj Dahal、尼泊爾警察局局長Sarbendra Khanal、尼泊爾民航局副局長Birendra Prasad Shrestha和Arjun Kumar Ghimire、及駕駛該架直升機的機長Prabhakar KC，共7名人員在此次墜機事件中，全數罹難。

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