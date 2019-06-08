驚！莫斯科著名打貪記者 採訪途中遭警逮捕控販毒

2019-06-08 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名以報導腐敗新聞而聞名的俄羅斯調查記者戈盧諾夫（Ivan Golunov），日前拜訪消息來源途中，突然被莫斯科警方逮捕，指控他涉嫌販毒。戈盧諾夫今（8）日出庭，判決結果恐讓他面臨10到20年的獄刑。

綜合外媒報導，警方指出，在戈盧諾夫背包中發現3.56克的甲氧麻黃酮，是一種會產生興奮效果的藥物，並在戈盧諾夫莫斯科的租屋處發現5.42克的古柯鹼。

戈盧諾夫聲稱他遭到警方毆打，俄羅斯新聞網站Breaking Mash在推特發布戈盧諾夫被捕後的一段影片，影片中他拉起襯衫，露出背部的傷痕。

檢查戈盧諾夫的醫師表示，戈盧諾夫有肋骨骨折、腦震盪和血腫的傷勢。當地數名記者與支持者昨（7）日在拘留戈盧諾夫的警局外抗議，表示俄羅斯記者經常面臨恐嚇、騷擾和暴力的問題。

戈盧諾夫工作的新聞網站Meduza也發表聲明，戈盧諾夫這幾個月因追查政商腐敗消息而受到威脅，並強調，「我們有理由相信戈盧諾夫是因為調查受到迫害」。

而戈盧諾夫以調查莫斯科的貪腐聞名，對於他涉毒被捕，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）親密盟友、莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）向警方下令他要親自控制調查，「以確保事情得到客觀處理」。

Иван Голунов рассказывает о событиях последнего дня.



Надеемся, что это очень странное дело закончится в самое ближайшее время. pic.twitter.com/MkNcVVMsKy — Breaking Mash （@BreakingMash） 2019年6月7日

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法