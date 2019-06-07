國際人權團體聯署公開信 促林鄭月娥停止修訂《逃犯條例》

2019-06-07 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（amnesty international）、香港人權監察和人權觀察（Human Rights Watch）等逾70個人權團體與非政府組織，昨（6日）共同聯署向香港特首林鄭月娥發出公開信，請香港政府立即停止修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以保障人民受到公平審訊與免受酷刑的權利。

香港人權監察表示，連署的團體包含中國維權律師關注組、無國界記者組織（Reporters Without Borders）與台灣人權促進會共逾70個團體，共同聯署《關於香港引渡法例的建議修訂公開信》，說明條例將侵犯人權，尤其是維權人士、傳媒工作者、非政府組織員工及社工，將導致香港變相成為中國內地。

公開信提到，社會大眾與立法議員擔憂中國惡劣的人權紀錄，然而《逃犯條例》與《刑事事宜相互法律協助條例》的修訂，讓香港政府能移交香港境內的任何人。引渡條例中提到協助或煽惑他人犯《逃犯條例》所述罪刑，或企圖犯該條例所述罪刑，都屬可被引渡的範圍，而中國司法系統在程序上的缺陷會導致不公審判，因此憂心在香港從事與中國相關事務的人權捍衛者、記者、NGO工作者及社會工作者等會承受極大風險，所以促請香港政府撤回條例修正草案。

公開信指出，《逃犯條例》修訂若通過，將無法確保被引渡的犯人能享有香港刑事司法系統中，最低限度的權利保障，而中國的司法機構不是獨立於政府及共產黨，更讓問題加劇。

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