香港「反送中」遊行9日登場 商家紛紛「公休」響應

2019-06-06 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港民陣在6月9日（本週日）發起「守護香港反送中大遊行」，反對修訂《逃犯條例》。許多香港小店也響應活動宣布「公休」，要和民眾一起「撐」。對此，香港警方則表示，活動方近日修改申請遊行人數，由5000人提升至20萬人，擔心會有公共安全問題，要求民眾不要「中途加入」，不過對於媒體追問警方要求的起步點能容納多少人？警方卻給不出明確回答。

香港特區政府推行「逃犯條例修訂草案」，若過關恐破壞香港法治，讓過境香港的外籍人士等個人，有被送到中國進行不公平審判之虞，引起民間與歐美政商界反彈。「逃犯條例」12日將在立法會大會恢復二讀；民團號召於週日（9）舉辦「守護香港反送中大遊行」，歐盟駐港辦公室更罕見發出「外交照會」表達關注。

根據《立場新聞》報導，為了響應遊行，有香港小店發起6月9日公休活動，引起其他商家紛紛響應，有店家就在FB發文表示，「今天不出來，以後出不來」，宣布店鋪當日會與大家「一起行，一起撐」；也有商家表示，明知是雞蛋挑戰高牆，「但為香港的未來，必定會站出來對抗霸權」。立場新聞也整理出宣布公休的店家名單，表示這份名單還在持續更新。

香港警方表示，活動方近日修改申請遊行人數，由5000人提升至20萬人，擔心人多引發公共安全。港島總區總部（行動）高級警司吳樂俊指出，當天遊行以維園中央草坪為起點，當遊行人士集結至草坪面積85%後，遊行會提早出發，根據不反對通知書，維園是遊行的唯一起點，市民不應中途加入，避免造成危險，或對維園出發的市民不公平，造成不必要的口角衝突。

不過對於媒體追問「警方要求的起步點維園中央草坪可以容納多少人數」？警方僅回應，「根據我們的記錄，維園草坪大概有1萬4000平方公尺，人數要視遊行人士站立密度而定」。並重申人數太密集「會對公共安全構成嚴重風險」。

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