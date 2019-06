「反送中」！香港法界黑衣遊行 服飾店罷市暖哭網友

2019-06-05 21:42

〔即時新聞/綜合報導〕在中國政府表態支持之下,由港府提出的《逃犯條例》修訂草案12日將在香港立法會大會進行審議,引發各界反對,也引起國際高度關注。香港公民黨立法會、選舉委員會法律界委員等,將在明天(6日)針對反《逃犯條例》發起「黑衣遊行」。至於9日廣邀各界大規模舉行的「反送中遊行」,有香港名潮牌服飾店UTRY也宣布罷市響應,店門口的告示寫著「總有事比賺錢重要」。

綜合媒體報導,黑衣遊行活動將於明(6)日下午6點開始,從終審法院(皇后像廣場),遊行至添美道政府總部東翼前地廣場外為止,最後隊伍將於政府總部進行3分鐘靜默,以抗議政府修改逃犯條例,此活動獲得不少藝文界、師奶、學生、新移民表態支持。

至於「全港反送中聯盟」則發起另一波行動,向國際社會表達港人對「送中」條例的憂慮,呼籲港人在6月9日踴躍上街,要求撤回修例。

一家位於旺角家樂坊400公尺內的潮牌服裝店宣布將以罷市響應遊行,其員工說,店主沒有要求員工當天必定要參加反送中遊行,而是由員工自行決定。

店主則表示,這是該店開業3年以來,比較沉重的決定,「UTRY 每天營運成本需幾千元,選在星期天休息一天的做法有點愚蠢,但相信總有事比賺錢重要。」他說,作為一間店鋪,本來想盡量避免談論政治,「但也亦希望我的同事們可以做他們認為正確的事,而不受工作束縳。」

店主呼籲「就在當天做你認為對的事,不論你站於那一邊立場。」也說明這樣的舉動是他表達對香港的愛,希望能獲得大家諒解。

不少網友看到該服飾店店主的貼文後,紛紛留言「好感動」、「買鞋只去utry」、「香港竟然真的有你這種有錢不賺去反惡法的人,實在太感動,大家69見!」、「佩服店主有這份堅持勇氣,支持你」、「Not only utry, we try tgt this time」等。

相關貼文

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法