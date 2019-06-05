「反送中」！香港法界黑衣遊行 服飾店罷市暖哭網友

〔即時新聞／綜合報導〕在中國政府表態支持之下，由港府提出的《逃犯條例》修訂草案12日將在香港立法會大會進行審議，引發各界反對，也引起國際高度關注。香港公民黨立法會、選舉委員會法律界委員等，將在明天（6日）針對反《逃犯條例》發起「黑衣遊行」。至於9日廣邀各界大規模舉行的「反送中遊行」，有香港名潮牌服飾店UTRY也宣布罷市響應，店門口的告示寫著「總有事比賺錢重要」。
綜合媒體報導，黑衣遊行活動將於明（6）日下午6點開始，從終審法院（皇后像廣場），遊行至添美道政府總部東翼前地廣場外為止，最後隊伍將於政府總部進行3分鐘靜默，以抗議政府修改逃犯條例，此活動獲得不少藝文界、師奶、學生、新移民表態支持。
至於「全港反送中聯盟」則發起另一波行動，向國際社會表達港人對「送中」條例的憂慮，呼籲港人在6月9日踴躍上街，要求撤回修例。
一家位於旺角家樂坊400公尺內的潮牌服裝店宣布將以罷市響應遊行，其員工說，店主沒有要求員工當天必定要參加反送中遊行，而是由員工自行決定。
店主則表示，這是該店開業3年以來，比較沉重的決定，「UTRY 每天營運成本需幾千元，選在星期天休息一天的做法有點愚蠢，但相信總有事比賺錢重要。」他說，作為一間店鋪，本來想盡量避免談論政治，「但也亦希望我的同事們可以做他們認為正確的事，而不受工作束縳。」
店主呼籲「就在當天做你認為對的事，不論你站於那一邊立場。」也說明這樣的舉動是他表達對香港的愛，希望能獲得大家諒解。
不少網友看到該服飾店店主的貼文後，紛紛留言「好感動」、「買鞋只去utry」、「香港竟然真的有你這種有錢不賺去反惡法的人，實在太感動，大家69見！」、「佩服店主有這份堅持勇氣，支持你」、「Not only utry, we try tgt this time」等。
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這是UTRY3年來，比較沉重的一個決定。 經所有全職同事商議後，UTRY決定6月9日門市休息一天。 說句實話，UTRY每天的營運成本需要幾千元，加上當天係星期日，休息一天這個做法的確有點愚蠢。但老套講句，我相信總有事比賺錢重要。 今日係隨口UP既情況下咨詢所有全職同事，結果在基本上沒有反對下，我們作了這個任性的決定。我地都生於香港，係呢個地方長大。雖然係到生活有好多壓力，D樓好貴，地方好逼，香港人又好燥底，但我地心底裡都係鐘意香港的。 （應該係Haha） 鐘意一樣野，你自然會想佢好。或者表達方式會有一千種， 無話咩係岩定錯，今次我地呢個決定，只係用我地認為合適既方法，去表達對呢個地方既愛。 我不是說我們今次的立場一定正確，但至少你也不能說我們一定錯吧？「和諧唔係一百個人講同一說話，和諧係一百個人有一百句唔同說話之餘，又互相尊重。」 所以我認為言論自由是如斯重要，必需受到保護。 我希望借此微小的5萬Followers 帳號，懇請大家多了解一下今次呢個社會議題，並於當天做你認為對的事，不論你站於那一邊立場。 法制，政策，教育，民生社會，商業運作，好多事都係相互影響。而家我不是說反不反政府的問題，而係我希望用我的方法去保護一D自已認為重要價值既問題。 其實作為一間店鋪，我會想盡量避免談論政治，因為畢竟站於任何立場也會得失另一方。但除左表達我自已既立場外，今次我亦好希望我既同事們可以做佢地認為正確的事，而不受工作束縳。固此下了這個決定。 雖然係香港的商業世界裡，我地只係數十萬間店鋪裡的其中一間小小小店，但我明白社會上總有一小部份人認識我們，對我們有所期望。所以除打風及新年幾天假期外，我們一年多達360天都堅持每天1-9營業，好讓有需要既客人不至摸門釘，失望而回。每天如常營業是我們對各位最基本的責任，可惜我們決定6月9號將這份責任短暫放下，希望可以得到大家諒解。 以下是一些特別安排 -當日UTRY及8XIT之網站，Instagram Direct Message 及Whatsapp 將維持十分基本服務 -當日順豐貨件將會順延一天寄出 -當日原定上班同事，可自行決定放假或回公司閉門工作 -6月10號將照常營業，營業時間為1-9PM 若然我地今次既任性，對你做成不便，在這謹此致歉。 我與一班全職同事還在商討其它補救替施，定必盡快向各位宣佈，敬希諒解。亦歡迎受影響 （例如只能於/ 急於當天取貨） 的客人隨時與我們聯絡，我地會提供一切可行協助 感謝細閱 I love Hong Kong. 店主字