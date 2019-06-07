抗議逃犯條例修訂 香港5知名大學掛布條「反送中」

2019-06-07 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會預計於12日對《逃犯條例修訂草案》恢復二讀。此條例通過後，香港特首只要經法庭同意，就可逕行將香港境內、不論任何國籍的嫌疑犯移交至中國，引發各界擔憂，該法也因此被譏為「送中條例」。

根據本報報導，此法通過後，中國當局可能巧立名目，將在港或過境香港的台灣異議人士，引渡至人權狀況惡劣的中國進行審判。屆時恐怕重演「李明哲事件」，導致國人人權及人身安全受到威脅。因此，包含陸委會等台灣各界人士，也都對此案嚴密關切。

根據港媒《立場新聞》報導，香港人民對於「送中條例」的反對更是激烈，各界人士紛紛表態要「反送中」，更將於9日舉辦大規模遊行示威抗議。今天（7日），香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學等5所知名大學，也都在校內掛起「反送中」相關布條，表達嚴正抗議。

香港中文大學校內，分別在復刻版的六四事件精神象徵「民主女神」上，以及百萬大道一側的高台「烽火台」上，懸掛寫著「中大人反送中」的布條；香港理工大學則在校園中心的「邵逸夫樓」外牆，掛上「反修例，反送中」字樣布條。

香港浸會大學學生，則是在校內逸夫行政樓旁的「浸大橋」上，掛起「反對送中條例」布條；香港城市大學也在校內「楊建文學術樓」外牆，掛出「城大人反送中」布條；香港大學校內學生會大樓的外牆上，也出現「反對送中條例」布條。

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