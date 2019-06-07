反逃犯條例 香港法律界大遊行

2019-06-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府三月提交的「逃犯條例」，預計十二日在香港立法會大會恢復二讀。擔憂中國未來恐巧立名目，將香港、台灣異議者引渡到中國審判，作風保守的香港律師會，五日罕見地呼籲擱置立法，香港法律界六日更走上街頭，發起「黑衣靜默遊行」，三千人參與打破紀錄。泛民主派「民間人權陣線」也預計九日發起「守護香港反送中遊行」，呼籲民眾著白衣和平響應。

「逃犯條例」主張香港與中國大陸、澳門、台灣進行司法互助，危及香港原本的「一國兩制」與獨立法律制度。香港法律界六日因此發起一九九七年香港主權移交中國後的第五度「黑衣靜默遊行」，下午六時由終審法院出發，前往金鐘政府總部默立三分鐘，要求香港特首林鄭月娥與保安局局長李家超「懸崖勒馬」。一如既往，遊行過程沒有呼喊任何口號。參與活動的前「投訴警方獨立監察委員會」主席暨資深大律師黃福鑫直斥，港府不聽法律界意見，修例等同無條件「撤走」中港間的法律「防火牆」，令他不得不出面表態。

中國恐藉此政治檢控和打壓言論自由

香港律師會五日也罕見地強烈批判「逃犯條例」，直言「不應倉卒立法」，因「送中條例」訂政治委任上台的香港特首為「引渡證書」簽發者，「在這個政治安排下，由特首發出的證書，根本並非保障」；尤其中國至今未批准「公民權利和政治權利國際公約」，恐藉此遂行「政治檢控和打壓言論自由」。

眼見「送中惡法」過關將後患無窮，香港社會至今已醞釀四波抗議集會：三月卅一日遊行一．二萬人，四月廿八日增加到十三萬人，四日的「維園六四燭光晚會」則有十八萬人齊聲怒吼，而民陣九日遊行號稱預計累積卅萬人能量。香港立法會六日會議下午散會後，多位民主派議員也留守議事廳，企圖阻止「逃犯條例」十二日二讀，但晚間遭秘書處正式驅離。

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