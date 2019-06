2019-06-06 22:33

〔即時新聞/綜合報導〕香港法界今(6)日發起反《逃犯條例》黑衣遊行,估計共逾2500名參與者上街,是香港移交政權後5次黑衣遊行以來最盛大的一次。

綜合媒體報導,發起遊行的法律界議員郭榮鏗帶隊,律師界人士全身黑衣,沿途不喊口號,採沉默方式進行,由終審法院出發至政府總部時,隊伍停下靜默3分鐘,郭榮鏗集會後表示「但我們絕不會向政府低頭」(we will not bow our heads to the government)。

律師黃國桐說,他對修法的最大憂慮是中國的法治制度,比如中國方面至今都沒有「無罪假設」。他說,一旦修法通過,將會摧毀香港的「一國兩制」。

大律師公會前主席黃福鑫補充,當局拒絕與法律界會面,迫使他們必須上街抗議,表達立場。

不過還有另一批法律團體代表約20人當天至政府總部請願,稱支持當局盡速修訂《逃犯條例》以填補法律漏洞,還強調修訂符合聯合國的相關標準,完全可以接受。

