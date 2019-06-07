「別高估自己的造謠能力」 耿爽這話被笑：自打嘴巴

2019-06-07 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人耿爽近期值班主持例行記者會，但他在5月31日的發言卻在網路上引發熱議，耿爽當時說：「不要高估自己的造謠能力，也不要低估別人的判斷能力」，讓網友認為他在「自打嘴巴」。

耿爽在5月31日的例行記者會中，被外媒記者詢及美中貿易戰，記者提到，美國總統川普認為，美國良好處理貿易問題，且中方也很想與美方達成協議，但卻加以破壞導致協議破裂，美國提高中國關稅正對中國產生破壞性影響，讓許多企業離開中國前往其他國家發展，記者想知道耿爽對此事的評論。

耿爽對此指出，美方說這種謊言已經不是一次兩次了，每次中方都及時地予以揭穿。但美方似乎很執著，甚至很執迷，依然在不斷地重複這些謊言。他們似乎相信，說的越多，信的人就越多；說的越多，底氣就越足。

耿爽強調，「這裡我要正告美方：還是那句話，不要高估自己的造謠能力，也不要低估別人的判斷能力。真正的底氣不是來自於反復重复的謊言和謬論，或者自我編織的某種幻覺，而是來自於順應時代潮流，來自於贏得人心向背。」

影片在台灣、香港臉書社團瘋傳，大量網友認為耿爽所說的話是在指中國共產黨，他們紛紛留言表示「這是在砸自己腳嗎？」、「自黑」、「說的都是共產黨自己」、「改一個字整段話邏輯就正常了」、「他的眼神告訴我，他嗑了些什麼」、「這大69正在説中國嗎？」。

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