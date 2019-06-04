美方承諾依法保台平安 中國狂言：有決心統一台灣

2019-06-04 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人耿爽今（3）日在例行記者會中，回應是否再繼續打壓台灣外交空間的問題，同時也回應美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）承諾以《台灣關係法》保障台灣安全的言論，耿表示，中國有決心、意志與能力統一台灣。

外媒記者詢問：「是否會通過外交手段對台灣進行打壓？類似奪取台灣邦交國，或自去年來脅迫外國企業在其官網修改台灣標註的事情，會再次出現嗎？」耿爽回答：「坦率地講，需要我們去奪取嗎？」他稱，中國與世界各國都有友好合作關係。

耿爽強調，「一個中國原則已成為國際關係準則」，絕大部分國家選擇順應這個「時代潮流」，因此「還需要我們去做什麼嗎」？另有記者提問，中國國防部長魏鳳和2日在「香格里拉對話」發言時，稱「如果有人膽敢將台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰」，此話是否代表中方認為台海局勢惡化？

耿爽表明，魏鳳和的言論代表中國對台灣的立場相當堅定，也為應對美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）對台灣所做出的安全承諾；他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中國絕對「有決心、有意志、有能力實現國家的完全統一」。

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