科學家這張模擬圖 解決40年的黑洞之謎

2019-06-06 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕科學家6日公布詳細的黑洞模擬圖，解開40多年來黑洞如何消耗物質的謎團，也對它的形成和發展有更進一步的了解。

據《法新社》報導，質量足夠大的恆星在核融合反應的燃料耗盡，發生重力塌縮後，就會形成黑洞。黑洞其實不是一個「洞」，而是巨大的天體，吸引力之大，就連光子也無法逃脫。

科學家指出，當黑洞吸入如氣體、塵埃和太空垃圾之類的物質時，會形成一個吸積盤，

吸積盤大多傾斜，與黑洞的方向呈現一定角度，稱為赤道面（equatorial plane）。1975年諾貝爾物理學獎得主巴丁（John Bardeen）和天文學家派特森（Jacobus Petterson）推測，旋轉的黑洞會使傾斜的吸積盤內部區域與黑洞的赤道面對齊。但是長久以來，沒有任何模型可以確切說明發生了什麼。

來自美國西北大學、英國牛津大學和荷蘭阿姆斯特丹大學的研究團隊使用視覺處理器（GPU）處理大量數據，並模擬黑洞如何和吸積盤相互作用。

西北大學物理與天文學的助理教授切赫科夫斯科夫（Alexander Tchekhovskoy）表示，當物質落入黑洞時，它會有一些旋轉，但這種旋轉與黑洞的旋轉方式沒什麼關係；模型產生1個圓盤，像噴泉一樣從中心突出，即使外部維持了一定的角度，吸積盤的內部仍與黑洞的赤道完美對齊。

切赫科夫斯科夫表示，「我們發現，實際上吸積盤的內部與黑洞對齊，我們現在可以更自信地預測黑洞的外觀。」

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