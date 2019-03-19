突破性發現！ 超遠方宇宙驚見百個黑洞

2019-03-19 15:34

［記者洪美秀／新竹報導］天文觀星迷最愛的黑洞有重大發現！清大天文所副教授後藤友嗣與日本愛媛大學、東京大學、美國普林斯頓大學共同研究合作，在距離地球約130億光年的超遠方宇宙，發現100個質量比太陽還大100萬倍以上的超大質量黑洞（Supermassive Black Holes），這項研究也推翻大霹靂之後宇宙初期曾發生的「再電離」是由黑洞造成的假說。

清大表示，由日、台、美、德、西班牙46名學者組成的國際研究團隊上週在東京大學對外界發表這項突破性的天文發現，天文學界估計宇宙的年齡約為138億年，清大天文所副教授後藤友嗣說，這項耗時3年的觀測也發現，在宇宙形成的非常初期，也就是約130億年前，已出現許多超大質量黑洞。

後藤友嗣說，宇宙大霹靂後的30萬年處於沒有恆星、沒有星系的黑暗時代，後來發生了「再電離」，充滿宇宙的中性氫原子產生相變，讓宇宙變得透明，這是宇宙歷史上很重要的事件，但是什麼促成再電離？學界仍未有定論，過去認為最可能的假說是超大黑洞所造成。

因此，全球許多天文研究團隊都極力要找到這些質量為太陽的100萬到100億倍的超大質量黑洞。而尋找超大黑洞的有效方法，就是觀測黑洞吞噬周圍物質過程中，發出明亮光芒的「類星體」（Quasar）。過去僅有極少數非常明亮的類星體被發現。

後藤友嗣所屬的研究團隊採用日本國立天文台在夏威夷的SUBARU望遠鏡，及西班牙加那利、智利雙子星共3個大口徑望遠鏡，搭配最先進的超廣角相機HSC，大幅提昇觀測靈敏度，觀測到過去未能發現、僅發出弱光的類星體。

團隊進行密集觀測，每夜觀測費用高達300萬台幣，共發現83個新的超大黑洞、並重新確認17個過去有光譜紀錄的超大黑洞，是黑洞觀測史上的一大躍進。

後藤友嗣說，經由發現黑洞分布的密度，團隊也證實，100個黑洞產生的輻射能量不足以導致宇宙再電離，起碼要1000個黑洞才有此可能，因此推翻黑洞造成宇宙再電離的假說。

喜歡研究黑洞的後藤友嗣，更是位熱愛跑馬拉松的跑友，在國內外的馬拉松賽事，都可看到他跑步的身影，白天跑馬拉松、晚上觀星成為他的日常，也讓他成為最愛跑馬拉松的天文學家。

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