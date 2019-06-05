千尋、龍貓都在這！ 吉卜力主題公園2022年愛知縣開幕

2019-06-05 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕吉卜力工作室的動畫電影一直深受大小朋友喜愛，不僅經常推出相關展覽，在日本更設有動畫美術館，供粉絲朝聖。2017年吉卜力工作室宣布要在日本愛知縣建立官方主題公園，日前官方宣布，將在2022年正式開幕。

綜合日媒報導，吉卜力工作室將把2005年愛知縣舉辦萬國博覽會場的「愛·地球博紀念公園」改造成主題公園。吉卜力工作室將結合宮崎駿重視的環境理念來打造主題公園，因此不會有雲霄飛車等遊樂設施。

吉卜力主題公園分為5大區域，2022年會開放部分園區，例如：位於入口處的「青春之丘」（青春の丘エリア），是以《霍爾的移動城堡》作為主題；《心之谷》中的古董店也將躍出螢光幕，作為紀念品商店。

「Dondoko 之森」（どんどこ森エリア）主打《龍貓》，不但可以享受在森林中散步的感覺，還能造訪皋月與小梅的家。吉卜力的大倉庫（ジブリの大倉庫エリア）則是走懷舊風，將動畫中的建築打造成商店、咖啡廳、展覽空間和兒童遊樂區。

魔法之里（もののけの里エリア）可以看見《魔法公主》中的達達拉城和蝦夷村落，「木靈」、「乙事主」等角色也會出現。魔女之谷（魔女の谷エリア）則是以《魔女宅急便》中的北歐風建築為主，將作為用餐及休息的空間。不過這2個區域預計在2023年秋季開幕。

吉卜力工作室的執行董事，同時也是吉卜力多部動畫的製作人鈴木敏夫在記者會上表示：「吉卜力在東京設有三鷹之森吉卜力美術館，但有外國遊客指出，美術館的規模太小。為了想要感受更多吉卜力動畫世界的人們，我們打造了這座主題公園。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法