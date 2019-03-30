日本黑衣男的「青苔創作」 意外成當地隱藏版景點！

2019-03-30 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣秩父郡的東秩村定峰山路上出現一道道「青苔藝術」，有神秘的藝術家將公路旁的水泥牆上青苔，刮出許多日本知名動畫角色，成為打卡熱點。

綜合媒體報導，青苔牆上出現包括龍貓、無臉男、魔女琪琪等來自日本吉卜力工作室漫畫家宮崎駿的筆下人物，讓這裡成了埼玉縣隱藏版景點，不少遊客會特地到此地打卡，其中尤以「龍貓站牌」擁有最高人氣，「#定峰峠のトトロ」（定峰山的龍貓）是網友們在社群平台上的打卡地標。

據《朝日新聞》報導，該地附近的餐飲店老闆小宮芳隆表示，去年11月的某天傍晚開車經過時，曾看到有人面對牆壁做出某些動作。對方身穿連帽外套，一身黑衣。而在那之後，青苔上的「作品」數量就變得更多了。黑衣男的真實身分至今仍未曝光。

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