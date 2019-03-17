前科累累！宮崎駿7次「引退詐欺」 吉卜力執董：別再說了

2019-03-17 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本國寶動畫大師宮崎駿1986年完成名作《天空之城》後，曾宣布出多達7次的「引退宣言」，但他目前又著手製作長篇動畫《你想活出怎樣的人生》，最近1次引退可能也會跳票。對此，吉卜力工作室資深製作人鈴木敏夫直言「完全不相信宮崎駿的退隱宣言」、「請別再說自己要引退了」。

綜合媒體報導，動畫大師宮崎駿從30幾年前便開始玩「引退詐欺」的遊戲，已經到達「七進七出」的境界。最近1次是2013年《風起》推出後，他向媒體說：「做出如此滿意的作品正是退休的好時機」，然而目前他又參與其第12部長篇動畫《你想活出怎樣的人生》，明顯顯示這次「引退宣言」又成為了「引退詐欺」的其中1次。

對此，宮崎駿所屬吉卜力工作室的資深行銷製作人暨執行董事鈴木敏夫表示，他認為宮崎駿是1個不可能退休的人，他「完全不相信宮崎駿的引退宣言」，因為只要宮崎駿一停止創作，就會感到無聊。

鈴木說：「只要他活著，就會繼續畫下去。」並直接向宮崎駿喊話：「請別再說自己要引退了。」

宮崎駿的粉絲們則似乎對其「引退詐欺」感到習慣，直言「超愛宮崎駿導演撤回引退決定的」、「引退詐欺真是太棒了！早知道宮崎駿導演會回來的」顯然能夠繼續欣賞到宮崎駿的作品，對粉絲們來說才是最重要的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/