朝聖「神隱少女」海上鐵路 日造船廠崩潰：大家別再來了

2019-03-11 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛媛縣一處「私房景點」有著隱沒入海的鐵軌道，神似宮崎駿動畫《神隱少女》中女主角千尋搭乘海上電車的場景，吸引許多觀光客前往朝聖；近日有人發文呼籲，那些軌道是造船廠的工作用具，不是動畫場景原型，拜託民眾別再擅闖他人的工作場所。

綜合媒體報導，有民眾在日本愛媛縣發現從陸地延伸到海中的軌道，和《神隱少女》裡的海上列車場景有幾分相似，經過拍照上傳後，該處成了打卡景點，日本網民稱之為「海に続く線路」或「海に沈む線路」，「#海に続く線路」也成為網路熱門標籤。

實際上，這是造船廠為方便船隻上陸、入海設置的軌道。有人在網路發文呼籲，這裡是私人造船廠，不是《神隱少女》取景地也不是秘境，而是修理船隻的地方，軌道則是工作工具，「如果有人踐踏你的工作工具大家也可以心平氣和嗎？每天有100人來自己的家也能沒問題嗎？求求大家了，請不要再來了。」

該名網友表示，現場已經立了禁止進入的告示牌，但觀光客屢勸不聽還嗆聲，也有人亂丟垃圾，「家人已經身心俱疲」，發文請求外界別再打擾。

據報導，《神隱少女》中列車在海上鐵道行駛的場景原型，參考的是1959年伊勢灣颱風侵襲愛知縣時，鐵道周邊被水淹沒的景象。

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