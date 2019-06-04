附上「會遭禁播」影片 美駐中大使館推特控訴六四

2019-06-04 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國大使館今日在六四事件屆滿30年之際，在推特（Twitter）發文並附一則開宗明義為「這支影片在中國會遭禁播」的紀念六四影片，控訴中國當年武力驅逐民主示威。

該推特貼文直指，「1989年6月4日，武裝部隊衝進天安門廣場，強行驅逐要求民主的示威者，至今對當時死亡、受傷和被捕人數沒有官方說明」；而這則美國國務院國際資訊局網站ShareAmerica製作的「天安門廣場大屠殺後30年」英文版影片則提到，1989年是自由之年，但對有些人而言並不是 。

片中受訪的六四參與者李恆青指出，80年代很開放，有許多人關心國家及未來，且很想貢獻國家，但是在1989年，一切都改變了，他們（中共）用坦克和機關槍殺人民、殺學生；另位受訪的六四流亡作家蘇曉康則說：「1989年後，中國加強黨的建設要讓它的專制更強大，人民沒有公平感，他們看到的就是體制被操作，他們被利用」。

該片質疑中國，未來還會有自由嗎？還是大規模關押和「再教育營」？抑或宗教信仰受壓制或酷刑？

此外，影片最後引述美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）先前的六四30週年聲明，寫道：「我們向30年前在天安門廣場勇敢挺身而出、爭取自身權利的中國人民的英雄們致敬。他們大無畏的榜樣持續激勵後代，在世界各地發出要求自由和民主的呼聲。」

相關連結請見：

1989年6月4日，武装部队冲进天安门广场，强行驱逐要求民主的示威者，至今对当时死亡、受伤和被捕人数没有官方说明。https://t.co/YA4TEGtJZ0 — 美国驻华使领馆 US MissionCN （@USA_China_Talk） 2019年6月4日

美國駐中國大使館今日在六四事件屆滿30年之際，在推特發文並附一則開宗明義為「這支影片會在中國遭禁播」的紀念六四影片，控訴中國當年武力驅逐民主示威。（翻攝自推特「美国驻华使领馆 US MissionCN」）

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