六四30週年 國民黨喊話對岸誠實面對歷史

2019-06-04 13:29

〔記者施曉光／台北報導〕中國「六四事件」屆滿30週年，國民黨今日發表聲明，一方面向對岸喊話要「誠實面對歷史」，另一方面也將砲口轉回台灣島內，質疑「一些政治領袖」假正義與改革之名「濫權追殺在野」，該黨呼籲兩岸執政者都應回到認同民族、尊重民權、改善民生的初衷。

國民黨指出，儘管中國大陸總體經濟實力已不可同日而語，成為世界第二大經濟體，但該黨仍認為歷史事實不容抹煞，歷史真相不容踐踏，當時活動參與者追求民主自由的精神與訴求，應被當局肯定與重視，並呼籲對岸「唯有誠實面對歷史，並讓民間訴求忠實呈現，才能平撫過去的傷痛，共同邁向更好的未來。」

此外，國民黨表示，30年來中華民國已從解除台灣戒嚴到落實民主法治，成為華人世界第一個而且是唯一一個步入民主自由的國度，我們理應捍衛中華民國，讓它繼續成為一個讓全球華人都能認同及追隨的民主自由燈塔，然而一些政治領袖為了選舉利益或自身權力，以假正義之名曲解歷史，以假改革之名製造威權，這種濫權追殺在野，根本是負面民主，與民主法治價值背道而馳。

國民黨強調，該黨總理孫中山創行的三民主義，核心就是「民族、民權、民生」，臨終更念茲在茲「革命尚未成功，同志仍須努力」，激勵該黨拓展民權與捍衛民主的決心，「國家之本，在於人民」，緬懷六四，該黨將繼續與民眾站在一起，認同民主、尊重法治、捍衛中華民國，使其繼續作為全球華人的自由燈塔，並向中國大陸及世界持續傳達我們重視民主、多元和自由的價值。

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