六四30》歐盟喊話中國：釋放維權人士

2019-06-04 13:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟外長莫格里妮（Federica Mogherini）就六四天安門暴力鎮壓發表聲明，「認知這起事件對後代記憶至關重要」，呼籲中國釋放因此事件與之後紀念遭羈押的人們，貫徹執行聯合國對天安門事件的建議，也強調在歐盟與中國的關係中，「人權」一直是重要基礎，「未來亦將如此」。

1989年6月4日，中共軍隊在中共指揮下，把坦克開上北京街頭、把機關槍對準人民，血腥屠殺了呼求改革、熱愛自由和平的抗議學生、工人與無辜市民。

天安門事件迄今滿30週年，歐盟外長莫格里妮今天特別就此事發表簡中、繁中、英文、法文與德文聲明。聲明指出，今天是1989年天安門和平示威抗議遭暴力鎮壓30週年，當年6月在馬德里召開的歐盟峰會強烈地譴責殘暴的鎮壓行為；30年後，歐盟仍為受難者悼念，並對受難者家屬表達哀悼之意。

莫格里妮表示，6月4日當天及其後死亡和遭羈押人數至今仍未可知，也難以確認，而「認知」該起事件的發生，以及與天安門事件相關因而喪命、被捕或失蹤的人們，「對於後代的集體記憶至關重要」。

莫格里妮代表歐盟表示，盼所有遭羈押逮捕者，都能獲得其法律保障及法定程序的權利，無論是當年因為該起事件或之後因為紀念該起事件而遭羈押者。歐盟也盼與該起事件相關的維權人士與律師即刻獲得釋放，包括王全璋、余文生、黄琦、李玉涵、高智晟、王怡牧師、徐琳、戈覺平及陳家鴻。

莫格里妮說，在聯合國對中國進行第五次定期人權檢視之後，聯合國禁止酷刑委員會已於2016年2月3日公布了有關1989年天安門事件的相關建議，「歐盟盼中國政府能夠貫徹執行該份建議內容」。

聯合國禁止酷刑委員會敦促中國就「六四」進行獨立調查，起訴並懲處施暴者；賠償受害者及家屬；告知家人「六四」失蹤者，或因紀念「六四」失蹤人士的下落；保障那些就「六四」的賠償及問責發聲的人士不被報復；尊重「六四」或紀念「六四」被捕者的法律權利。

莫格里妮並強調，今日我們在中國仍可見到對於言論自由、集會自由以及新聞自由的打壓。人權是普世、不可切割且相互依存的；國際法及國際守則保障了所有人的基本自由。在歐盟與中國的全面戰略夥伴關係中，「人權相關的交涉一直是重要的基礎，未來亦將如此」。

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