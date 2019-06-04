六四是連串悲劇決定 AIT：造成數以千計的傷亡

2019-06-04 11:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢六四天安門事件30週年，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天直言，北京專制30年前無法兼容公民智慧，做出連串悲劇性決定，導致數以千計的傷亡（ led to the deaths and injuries of thousands）。酈英傑說，相較之下，台灣民主社會明白「體制力量來自人民，而非人民力量來自體制」。

AIT今天與數位政委唐鳳、外交部及台灣亞洲交流基金會攜手舉辦數位對話公共論壇，是外國駐館首次透過人工智慧與本地社群展開的數位對話活動。

酈英傑在活動致詞中特別提及六四說，今天的公共論壇也適逢「一場悲劇性事件」的週年紀念。酈英傑說，30年前的今天，在天安門廣場上，北京的專制領導人認定其體制無法兼容公民的回饋意見，在那一天，中華人民共和國做出了一連串悲劇性的決定，導致數以千計傷亡（ led to the deaths and injuries of thousands）。

酈英傑接著肯定台灣民主說，相較之下，台灣民主社會明白「體制的力量來自於人民，而非人民力量來自體制」。酈英傑說，在這個令人悲痛的週年紀念日，當各界都在紀念六四事件的同時，他希望全球自由社會都能從參與式民主獲得力量，「正如我們今天所做的一樣」。

外交部次長徐斯儉會前受訪時也說，今天AIT活動探討數位對話，也牽涉到資訊自由和言論自由問題。而今天剛好是六四，活動意義深遠。台灣經過多年努力，在自由和民主方面相對領先，也帶來經濟和政治上的穩定，如同蔡總統所說，「我們希望中國走上民主化」，相信對中國自己的國際形象、地位、區域穩定和兩岸關係都會是正面的。

唐鳳會前受訪時則引用數位對話中有位公民的意見闡述說，台灣是全球對抗專制的前線，台灣的特色和美國相同：「捍衛法治、集會自由、宗教多元」，重視民意的執政也反映在這次的數位對話。

唐鳳說，簡單來說，台灣和美國一樣，政府施政隨著時間更加透明化，但在中國是「希望人民對政府更透明」。唐鳳說，我們在民主創新前線，不斷示範民主創新給周邊國家看，「我們有一套民主發展方式，這方式不會犧牲經濟、環境或是社會上的利益」。

今日活動是AIT美台40年友誼及合作《AIT@40》全年度活動的一環，AIT處長酈英傑在全年內就任內的「四個增進」工作優先項目，共將發表四場演講，演講完後便啟動關於該主題的「數位對話」，讓所有人暢所欲言觀點。

第一場演講已於4月15日發表，主題聚焦於「增進台灣在全球社會的角色」，演講過後便啟動第一場的「數位對話」。另外三個主題演講分別為6月的「增進美台經濟與商業關係」、8月的「增進美台安全合作」與10月的「增進美台人民的關係」。（11:42更新）

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