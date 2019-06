六四是連串悲劇決定 AIT：造成數以千計的傷亡

2019-06-04 11:07

〔記者呂伊萱/台北報導〕今逢六四天安門事件30週年,美國在台協會(AIT)處長酈英傑今天直言,北京專制30年前無法兼容公民智慧,做出連串悲劇性決定,導致數以千計的傷亡( led to the deaths and injuries of thousands)。酈英傑說,相較之下,台灣民主社會明白「體制力量來自人民,而非人民力量來自體制」。

AIT今天與數位政委唐鳳、外交部及台灣亞洲交流基金會攜手舉辦數位對話公共論壇,是外國駐館首次透過人工智慧與本地社群展開的數位對話活動。

酈英傑在活動致詞中特別提及六四說,今天的公共論壇也適逢「一場悲劇性事件」的週年紀念。酈英傑說,30年前的今天,在天安門廣場上,北京的專制領導人認定其體制無法兼容公民的回饋意見,在那一天,中華人民共和國做出了一連串悲劇性的決定,導致數以千計傷亡( led to the deaths and injuries of thousands)。

酈英傑接著肯定台灣民主說,相較之下,台灣民主社會明白「體制的力量來自於人民,而非人民力量來自體制」。酈英傑說,在這個令人悲痛的週年紀念日,當各界都在紀念六四事件的同時,他希望全球自由社會都能從參與式民主獲得力量,「正如我們今天所做的一樣」。

外交部次長徐斯儉會前受訪時也說,今天AIT活動探討數位對話,也牽涉到資訊自由和言論自由問題。而今天剛好是六四,活動意義深遠。台灣經過多年努力,在自由和民主方面相對領先,也帶來經濟和政治上的穩定,如同蔡總統所說,「我們希望中國走上民主化」,相信對中國自己的國際形象、地位、區域穩定和兩岸關係都會是正面的。

唐鳳會前受訪時則引用數位對話中有位公民的意見闡述說,台灣是全球對抗專制的前線,台灣的特色和美國相同:「捍衛法治、集會自由、宗教多元」,重視民意的執政也反映在這次的數位對話。

唐鳳說,簡單來說,台灣和美國一樣,政府施政隨著時間更加透明化,但在中國是「希望人民對政府更透明」。唐鳳說,我們在民主創新前線,不斷示範民主創新給周邊國家看,「我們有一套民主發展方式,這方式不會犧牲經濟、環境或是社會上的利益」。

今日活動是AIT美台40年友誼及合作《AIT@40》全年度活動的一環,AIT處長酈英傑在全年內就任內的「四個增進」工作優先項目,共將發表四場演講,演講完後便啟動關於該主題的「數位對話」,讓所有人暢所欲言觀點。

第一場演講已於4月15日發表,主題聚焦於「增進台灣在全球社會的角色」,演講過後便啟動第一場的「數位對話」。另外三個主題演講分別為6月的「增進美台經濟與商業關係」、8月的「增進美台安全合作」與10月的「增進美台人民的關係」。(11:42更新)

