外交部換封面！6489紅字籲中國「讓人民自由！」

2019-06-04 09:18

〔記者呂伊萱/台北報導〕今逢六四天安門屠殺事件30週年,外交部今天清晨更換外交部官方推特封面為黑底紅字的「6489」,外交部長吳釗燮並公開呼籲中國承認錯誤、道歉並永不再犯,「讓中國人民自由吧」。

1989年6月4日,中共軍隊在中共指揮下,把坦克開上北京街頭、把機關槍對準人民,血腥屠殺了呼求改革、熱愛自由和平的抗議學生、工人與無辜市民。

30年來,中國封鎖六四相關消息,每逢六月更是在社群軟體上嚴控「敏感詞」。在沉默之中,僅中國國防部長魏鳳和在香格里拉會議回答提問時,稱「30年前中國政府在北京天安門廣場對抗議者的血腥鎮壓是正確的決定,中國變得更加穩定」。中共官媒《環時》則罕見就六四發表社論,稱「30年前的天安門鎮壓是中國對抵禦政治動亂施打的疫苗」。

今逢六四天安門屠殺事件30週年,台灣陸委會除昨天以嚴正聲明呼籲中共正視歷史事實,外交部今天清晨也更換外交部官方推特封面為黑底紅字的「6489」,吳釗燮並發布推文,呼籲中國「承認錯誤、道歉並永不再傷害人民,讓中國人民自由吧。(Confess, apologise & never do harm again. Set the people of #China free.)」

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法