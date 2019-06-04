外交部換封面！6489紅字籲中國「讓人民自由！」

2019-06-04 09:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢六四天安門屠殺事件30週年，外交部今天清晨更換外交部官方推特封面為黑底紅字的「6489」，外交部長吳釗燮並公開呼籲中國承認錯誤、道歉並永不再犯，「讓中國人民自由吧」。

1989年6月4日，中共軍隊在中共指揮下，把坦克開上北京街頭、把機關槍對準人民，血腥屠殺了呼求改革、熱愛自由和平的抗議學生、工人與無辜市民。

30年來，中國封鎖六四相關消息，每逢六月更是在社群軟體上嚴控「敏感詞」。在沉默之中，僅中國國防部長魏鳳和在香格里拉會議回答提問時，稱「30年前中國政府在北京天安門廣場對抗議者的血腥鎮壓是正確的決定，中國變得更加穩定」。中共官媒《環時》則罕見就六四發表社論，稱「30年前的天安門鎮壓是中國對抵禦政治動亂施打的疫苗」。

今逢六四天安門屠殺事件30週年，台灣陸委會除昨天以嚴正聲明呼籲中共正視歷史事實，外交部今天清晨也更換外交部官方推特封面為黑底紅字的「6489」，吳釗燮並發布推文，呼籲中國「承認錯誤、道歉並永不再傷害人民，讓中國人民自由吧。（Confess, apologise & never do harm again. Set the people of #China free.）」

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